Steinlawine könnte Brienz GR mit über 80 km/h verschütten

Seit einiger Zeit bewegt sich der oberste Teil der Schutthalde mit zunehmender Geschwindigkeit. 1,2 Millionen Kubikmeter Gesteinsmasse könnten das Dorf treffen. Die Gemeinde bereitet eine Evakuierung vor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Brienz GR drohen bis zu 1,2 Millionen Kubikmeter Felsschutt ins Dorf zu rutschen, weshalb eine Evakuierung vorbereitet wird.

Der obere Teil der Schutthalde bewegt sich teils über 30 Zentimeter pro Tag, was die Gefahr eines plötzlichen Schuttstroms erhöht.

Der Gemeindeführungsstab hat die «Phase Gelb» ausgerufen, da im Gegensatz zu früheren Fällen keine langen Vorwarnzeiten möglich sind. Mehr anzeigen

Dieser Artikel wurde zuletzt um 20.08 Uhr aktualisiert.

Das Bündner Bergdorf Brienz droht erneut verschüttet zu werden. Eine Steinlawine könnte mit über 80 Stundenkilometern das Dorf erreichen. Möglicherweise müssen die Bewohnerinnen und Bewohner bereits in den kommenden Tagen evakuiert werden.

«Bereiten sie sich bitte umgehend darauf vor», sagte Pascal Porchet, Leiter des kantonalen Amts für Militär und Zivilschutz am Samstagabend vor der Betroffenen in Tiefencastel GR. Es solle alles mitgenommen werden, was mit Geld nicht ersetzt werden könne. Es drohe eine Evakuierung von mehreren Monaten.

Die 1,2 Millionen Kubikmeter absturzgefährdeten Gesteinsmassen seien im Vergleich zum letzten grossen Ereignis vom Juni 2023 sehr feucht. Deshalb müsse davon ausgegangen werden, dass sie schneller abrutschen und weiter ins Dorf vordringen könnten. Im Juni letzten Jahres stoppte eine Steinlawine kurz vor dem Dorf.

Zuletzt nahm die Rutschgeschwindigkeit des Gesteins massiv zu. Die Gemeinde rief deshalb am Samstagmorgen die «Phase Gelb» aus. Damit wird eine Evakuierung vorbereitet.

Gewaltiger Schuttstrom im Vorjahr

Brienz wurde zuletzt am 12. Mai 2023 evakuiert. Aus dem mächtigen Berghang oberhalb des Dorfes drohten bis zu zwei Millionen Kubikmeter Gestein abzustürzen – mit einem Volumen von 2000 Einfamilienhäusern.

In der Nacht auf den 16. Juni 2023 gingen dann auch 1,2 Millionen Kubikmeter Fels als gewaltiger Schuttstrom ab. Dieser stoppte kurz vor dem Dorf und verschonte dieses. Anfangs Juli 2023 konnten die Brienzerinnen und Brienzer in ihre Häuser zurückkehren.

Mitte März 2024 waren wiederum einige tausend Kubikmeter Felsmaterial oberhalb der Gemeinde abgestürzt. Das Bündner Bergdorf wurde dabei verschont. Weil das Plateau, der mit fünf Millionen Kubikmetern grösste und höchste Teil oberhalb des Dorfes mit 4,3 Metern pro Jahr gegen das Tal rutschte, bildeten sich laufend neue Spalten. Teile der Felswand verloren dadurch Halt und stürzten ab.

Zuletzt führten im Mai des laufenden Jahres heftige Niederschläge zudem zu vermehrten Block- und Steinschlägen aus der Rutschung. Für das Dorf bestand laut Behördenangaben damals aber ebenfalls keine Gefahr.

