Brienz GR wird evakuiert – Betretungsverbot ab sofort

Drohende Evakuierung in Brienz GR: «Aufgebrachte Stimmung im Dorf – viele offene Fragen» In Brienz GR droht eine erneute Evakuierung. Denn der oberste Teil der Schutthalde bewegt sich mit zunehmender Geschwindigkeit auf das Dorf zu. Die Stimmung bei den Bürgern ist angespannt, viele sind wütend. Die Ungewissheit zerrt an den Nerven.

Das Bündner Bergdorf Brienz GR muss bis Sonntag evakuiert werden. Das hat die Gemeinde beschlossen.

Das Bündner Bergdorf Brienz GR muss bis Sonntag evakuiert werden.

Das hat die Gemeinde beschlossen. Mehr anzeigen

Das Dorf Brienz muss evakuiert werden. Das hat der Gemeindevorstand auf Empfehlung des Gemeindeführungsstabes beschlossen, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt.

Sämtliche Bewohner:innen müssen das Dorf bis am Sonntagmittag, 17. November um 13 Uhr verlassen haben. Die Evakuierung dürfte mehrere Monate andauern.

Der Frühwarndienst der Gemeinde Albula, zu der das Dorf Brienz gehört, hat die Gefahrenlage zusammen mit der Fachgruppe Geologie und Naturgefahren sowie weiteren Geologen analysiert und die vorsorgliche Evakuierung von Brienz zum kommenden Wochenende empfohlen. Es muss davon ausgegangen werden, dass das Dorf mehrere Monate nicht betreten werden kann.

Betretungsverbot ab sofort

Gemeindevorstand und Gemeindeführungsstab möchten den Betroffenen möglichst viel Zeit für eine Evakuierung geben und haben gemeinsam mit der Leitung des kantonalen Führungsstabs die Frist auf den Sonntagmittag um 13 Uhr festgelegt. Bis dann müssen alle Menschen und Tiere das Dorf verlassen haben.

Aus Sicherheitsgründen gilt ab sofort ein Betretungsverbot. Die Zufahrtsstrassen nach Brienz sind gesperrt. Einzig Bewohnerinnen, Bewohner und Zweitheimische, die in Brienz Gebäude evakuieren, haben Zutritt.

Angst vor Schutthalde

In der Schutthalde hoch über Brienz bewegen sich seit der zweiten Septemberhälfte rund 1,2 Millionen Kubikmeter Felsschutt mit 20 bis 35 Zentimetern pro Tag talwärts. Es besteht die Gefahr, dass er sich löst und dann als schneller Schuttstrom in Richtung des Dorfes abgleitet.

Nach Einschätzung der Geologen und Naturgefahrenexperten ist es am wahrscheinlichsten, dass sich Schutthalde wieder beruhigt. Ein Schuttstrom bis in das Dorf ist aber nicht auszuschliessen. Eine solche Steinlawine könnte Geschwindigkeiten von 80 oder mehr Stundenkilometern erreichen. Sie könnte das Dorf teilweise oder ganz zerstören.

Halbe Million Franken Soforthilfe

Noch am Dienstag hat der Kanton Graubünden Brienz eine Soforthilfe von einer halben Million Franken zugesichert. «Angesichts der anstehenden Evakuation hat die Regierung beschlossen, eine zusätzliche Soforthilfe in der Höhe von 500’000 Franken zu leisten», hiess es in der Mitteilung

Dieser Beitrag soll unter anderem helfen, ungedeckte Umzugs- und Mietkosten zu decken. Über die Verteilung entscheide die Gemeinde Albula in Koordination mit der Spendenkommission..

blue News war noch am Montag in Brienz und konnte mit den Bewohnern sprechen. Zu diesem Zeitpunkt war die Evakuierung noch nicht beschlossen. Die Eindrücke aus dem Bergdorf siehst du im Video.