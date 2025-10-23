Das Dorf Brienz/Brinzauls GR ist seit Monaten von einem Bergsturz bedroht. Keystone

Viele Einwohner*innen von Brienz/Brinzauls GR sehen keine Zukunft mehr in ihrem Dorf. Sie haben sich für die definitive Umsiedlung angemeldet. Was bedeutet das konkret?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehrere Bewohner*innen von Brienz/Brinzauls GR haben sich wegen der akuten Bergsturzgefahr für eine Umsiedlung entschieden.

Die Gemeinde bietet drei freiwillige Umsiedlungsvarianten an.

Das Dorf bleibt über den Winter evakuiert, da laut Geologen eine Schuttlawine weiterhin innert Sekunden Teile des Tals erreichen könnte. Mehr anzeigen

Ein grosser Teil der Brienzerinnen und Brienzer hat die Hoffnung aufgegeben, je wieder in ihr bergsturzgefährdetes Dorf im Kanton Graubünden zurückkehren zu können. Sie haben sich für die definitive Umsiedlung angemeldet.

Bis zum 30. September konnten sich die Betroffenen für eine möglichst rasche Umsiedlung bei der Gemeinde Albula melden. Es seien mit 40 Anmeldungen mehr eingegangen als erwartet, teilt die Gemeinde am Donnerstag mit.

Diese Anmeldungen betreffen 95 Wohnungen in 45 Gebäuden. Die meisten davon sind zwar Zweitwohnungen und Ferienhäuser, die Gemeinde schätzt aber, dass auch gut 35 Bewohnerinnen und Bewohner ihre Häuser aufgeben und umsiedeln wollen.

Nur wenige halten an der Hoffnung fest

Vor der Evakuierung im November 2024 zählte das Dorf 90 Einwohnerinnen und Einwohner. Davon sind inzwischen knapp 30 Personen definitiv weggezogen oder verstorben. Nur ein kleiner Teil der bisherigen Bevölkerung hat also noch Hoffnung, je wieder ins Dorf zurückkehren zu können.

Die präventive Umsiedelung ist freiwillig. Das Ziel: Sicherheit schaffen, bevor ein Notfall eintritt. Die Betroffenen, die sich angemeldet haben, können zwischen drei Varianten wählen:

Drei Wege aus der Gefahrenzone Variante A : Wer sich für Variante A entscheidet, kann innerhalb des Kantons Graubünden ein neues Haus bauen oder eine Wohnung kaufen – etwa in Chur, Lenzerheide oder einem anderen sicheren Ort.



Die Entschädigung orientiert sich an den Werten des bisherigen Hauses: Gebäudewert (Zeitwert und Neuwert), Landwert (270 Franken pro Quadratmeter in Brienz) und Rückbaukosten für Abriss und Wiederherstellung des Grundstücks.



Diese Werte bestimmen, wie viel Unterstützung jemand erhält. Ausbezahlt wird das Geld aber erst, wenn das alte Gebäude vollständig abgerissen und das Land an die Gemeinde übertragen wurde.

Variante B : Variante B richtet sich an alle, die kein neues Haus bauen wollen. Stattdessen erhalten sie eine Entschädigung für ihr Haus und Grundstück und ziehen zum Beispiel in eine Mietwohnung.



Diese Variante ist am flexibelsten und lässt sich am schnellsten umsetzen, weil sie kaum Auflagen mit sich bringt. Wer sich dafür entscheidet, erhält den sogenannten Mindestbetrag – also die minimale anrechenbare Entschädigung.



Auch hier gilt: Das Land in Brienz/Brinzauls wird von der Gemeinde übernommen und später zu Landwirtschaftsgebiet umgezont.

Variante C: Variante C ist die wohl emotionalste der drei Möglichkeiten. Die Gemeinde Albula/Alvra plant neue Bauzonen speziell für die Brienzerinnen und Brienzer – in Vazerol West, Tiefencastel Cumpogna und Alvaneu Faderna.



Hier könnten künftig jene leben, die ihr altes Dorf aufgeben mussten – quasi ein «neues Brienz» im selben Tal.



Auch hier gilt das Prinzip: 90 Prozent der Kosten werden übernommen. Doch das Land wird nicht einfach entschädigt, sondern neu zugeteilt. Erstwohnende werden bevorzugt, also jene, die dauerhaft in Brienz gewohnt haben.



Diese Variante ist allerdings komplexer: Sie erfordert eine Teilrevision der Ortsplanung, die voraussichtlich 2026 abgeschlossen wird. Erst danach kann der Bau in den neuen Zonen beginnen. Mehr anzeigen

Rückbau der verlassenen Gebäude

Die Kosten für die Umsiedlung werden zu 90 Prozent von Bund und Kanton getragen. Was mit den aufgegebenen Häusern passieren wird, ist derzeit offen. Gemäss dem Waldgesetz des Bundes müssten sie eigentlich abgebrochen werden.

Allerdings lässt der Bund für denkmalschützerisch wertvolle Gebäude eine Lücke offen. Dies könnte in Brienz zur Anwendung kommen, weil es ein Ortsbild von regionaler Bedeutung sei, führte Raumplaner Roland Tremp am Mittwoch an einem Informationsanlass für Betroffene aus. Er leitet die Arbeitsgruppe für die Umsiedlungen.

Am 15. Juni 2023 erreichte ein Schuttstrom beinahe das damals evakuierte Dorf. Keystone

Die Gemeinde will versuchen, den verbleibenden Brienzerinnen und Brienzern «ein lebenswertes Dorf» zu erhalten. Ein Entscheid darüber, wie Brienz künftig aussehen werde, könne frühestens im kommenden Frühling fallen, so Gemeindepräsident Daniel Albertin.

Evakuierung bleibt über Winter bestehen

Die Evakuierung des Dorfes bleibt weiterhin bestehen. Die Schutthalde oben stelle für das Dorf nach wie vor eine Gefahr dar, auch wenn dies von blossem Auge nicht erkennbar sei, sagte Geologe Reto Thöny am Informationsanlass.

Gemäss Computersimulationen könnte eine Fliessrutschung im ungünstigsten Fall innert 90 Sekunden bis auf die Bahnlinie und die Kantonsstrasse vorstossen. Eine Schuttlawine könnte darüber hinaus bis in den Fluss Albula reichen.

Brienz/Brinzauls liegt in Mittelbünden auf einer Höhe von rund 1150 Metern. Keystone

Der Gemeindeführungsstab will den Betroffenen aber auch im Winterhalbjahr so oft wie möglich den tageweisen Zutritt zum Dorf und der Landwirtschaft die Bewirtschaftung ihrer Wiesen ermöglichen. Allerdings werden wegen der kürzeren Tage die Zugangszeiten verkürzt. Ab dem 1. November ist das Betreten nur noch von 9 bis 17 Uhr erlaubt. Im Dorf zu übernachten, ist verboten.

Rutschbewegung seit der Eiszeit

Das Dorf Brienz/Brinzauls ist eine Ortschaft der 2015 fusionierten Gemeinde Albula/Alvra in Mittelbünden. Brienz/Brinzauls liegt auf einer Sonnenterrasse an der Verbindungsstrasse von Lenzerheide nach Davos auf einer Höhe von rund 1150 Metern.

Das Dorf ist seit Menschengedenken in Bewegung: Die gesamte Terrasse rutscht vermutlich seit der letzten Eiszeit talwärts. In den vergangenen 100 Jahren bewegte sich Brienz/Brinzauls jeweils wenige Zentimeter pro Jahr. In den letzten zwanzig Jahren hat sich die Rutschung aber stark beschleunigt: Aktuell beträgt die Bewegung rund einen Meter pro Jahr.

Seit 140 Jahren bewegen sich auch die Hänge oberhalb des Dorfes: Im Jahr 1877 begann nordöstlich des Dorfes Felsmasse von rund 13 Millionen Kubikmetern talwärts zu rutschen. Da die Rutschung – heute «Igl Rutsch» genannt – relativ langsam und über mehrere Wochen erfolgte, kamen keine Menschen zu Schaden.

Mit Material der Nachrichtenagentur Keystone-SDA

