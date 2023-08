Gilt als Urlaubshochburg von Briten auf Mallorca: Magaluf in der weitläufigen Bucht der Inselhauptstadt Palma. KEYSTONE/AP/JOAN MATEU (Archivbild von 2020)

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass eine britische Touristin auf Mallorca von sechs Männern vergewaltigt wurde. Nun stellt sich heraus, dass acht beteiligt waren. Ein Schweizer bleibt in Untersuchungshaft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine junge Britin soll von acht Männern vergewaltigt worden sein.

Darunter befindet sich ein 20-jähriger Schweizer.

Sechs der acht konnten bereits verhaftet werden.

Der zuständige Richter lehnte es ab, die Verdächtigen auf Kaution freizulassen. Mehr anzeigen

Am vergangenen Montag soll eine Gruppe von fünf Franzosen und einem Schweizer eine britische Touristin vergewaltigt haben. Die Frau ist 18-jährig. Die Männer sollen die junge Frau in der Partyhochburg Magaluf kennengelernt haben.

Das Opfer hat der spanischen Polizei nun berichtet, dass es von acht Männern vergewaltigt wurde, wie die Zeitung «Última Hora» berichtet. Demnach seien noch am selben Tag sechs der mutmasslichen Vergewaltiger festgenommen. Die Männer seien im Alter zwischen 18 und 26 Jahren.

Wie es weiter heisst, hätten die Beamten, die das Opfer befragten, festgestellt, dass das Opfer mehrere Prellungen am rechten Arm und eine kleine Schnittwunde an der oberen Brust hatte. Die junge Frau, die zunächst keine Anzeige erstatten wollte, wurde anschliessend in das Spital Son Espases in Palma gebracht, wo der diensthabende Gerichtsmediziner eine Untersuchung durchführte.

Verdächtiger Schweizer bleibt in Untersuchungshaft

Der zuständige Richter hat es dem Bericht zufolge abgelehnt, die Verdächtigen auf Kaution freizulassen. Andeutungen, die 18-Jährige habe in die sexuellen Handlungen eingewilligt, bezeichnete der Richter demnach als «empörend» und «völlig abwegig». Vielmehr sei auf den Videos zu sehen, wie die Männer lachten, während sie die junge Frau sexuell attackierten.

Wie es weiter heisst, gebe es laut dem Richter Beweise für «wirklich erniedrigende und demütigende Praktiken ohne jeden Hinweis darauf, dass das Opfer seine Zustimmung gegeben haben könnte».

Bereits im Juli gab es Gruppenvergewaltigung

Die Beschuldigten machten mehr als 20 Videos von dem angeblichen sexuellen Übergriff – alleine auf dem Mobiltelefon eines Täters wurden 13 Aufnahmen gefunden.

Die Polizei sucht nun die beiden Männer, die ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein sollen.

Schon im Juli wurden sechs Deutsche festgenommen, weil sie eine Frau auf Mallorca vergewaltigt haben sollen. Die Touristen im Alter zwischen 21 und 23 Jahren werden beschuldigt, eine noch jüngere Touristin aus Deutschland, die einer von ihnen am Ballermann am Strand kennengelernt hatte, im Hotel zum Sex gezwungen oder dabei tatenlos zugeschaut zu haben. Ein sechster Angehöriger der deutschen Freundesgruppe war freigekommen. Auch in diesem Fall hat einer der Verdächtigen nach Angaben der Polizei die Tat mit seinem Handy gefilmt.

In spanischen Medien wurden die Männer als «Manada alemana» bezeichnet, als «deutsches Rudel».