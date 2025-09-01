  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Betrunken unterwegs Britischer Töfffahrer überholt im Gotthard-Tunnel 47 Fahrzeuge

Sven Ziegler

1.9.2025

Der Mann überholte 47 Fahrzeuge im Tunnel. (Archivbild)
Der Mann überholte 47 Fahrzeuge im Tunnel. (Archivbild)
sda

Ein britischer Motorradfahrer hat im Gotthard-Strassentunnel für gefährliche Szenen gesorgt. Er überholte trotz Verbot gleich 47 Fahrzeuge – nun wurde er als «Strassenpirat» angezeigt und darf in der Schweiz nicht mehr fahren.

Redaktion blue News

01.09.2025, 09:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 46-jähriger Brite überholte im Gotthard-Tunnel 47 Fahrzeuge, darunter zwei Lastwagen.
  • Er wurde von der Urner Kantonspolizei gestoppt und der Justiz als Strassenpirat gemeldet.
  • Dem Mann wurde ein Fahrverbot für die gesamte Schweiz auferlegt.
Mehr anzeigen

Die Tessiner Kantonspolizei hat am Montag über einen besonders gravierenden Verstoss im Strassenverkehr informiert. Am Samstagnachmittag meldeten Verkehrsteilnehmer kurz vor 16 Uhr einen Motorradfahrer, der im Gotthard-Strassentunnel trotz des generellen Überholverbots zahlreiche Fahrzeuge überholte.

Der 46-jährige Brite, wohnhaft in England, konnte später im Kanton Uri von der Urner Kantonspolizei gestoppt werden. Eine Auswertung der Tunnelkameras brachte das ganze Ausmass des Fehlverhaltens ans Licht: Der Mann soll innerhalb des Tunnels insgesamt 47 Überholmanöver durchgeführt haben – zwei gegen Lastwagen und 45 gegen Personenwagen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm eine grobe Verletzung der Verkehrsregeln sowie Fahren in fahrunfähigem Zustand vor. Die Tessiner Polizei bezeichnete den Mann als «Strassenpiraten». Neben der Anzeige erhielt er ein sofortiges Fahrverbot für die gesamte Schweiz.

Mehr aus der Schweiz

Versicherungsbetrug im grossen Stil. Portugiese soll 575'000 Franken mit Fake-Unfällen ergaunert haben

Versicherungsbetrug im grossen StilPortugiese soll 575'000 Franken mit Fake-Unfällen ergaunert haben

Was du wissen musst. Jetzt können Mieter richtig sparen – aber nicht einfach so

Was du wissen musstJetzt können Mieter richtig sparen – aber nicht einfach so

Polizei sucht Zeugen. Flammeninferno in Höri ZH –  Halle und Scheune zerstört

Polizei sucht ZeugenFlammeninferno in Höri ZH –  Halle und Scheune zerstört

Meitsgelesen

Diese 7 Änderungen im September musst du kennen
«Die wandern im BH» – jetzt rechnet ein Alpinist mit Turnschuh-Touristen ab
Wenn du nicht mindestens 15 Minuten stehen bleibst, kassierst du hier ab heute eine Busse
Wie aus dem Teamplayer Armon Orlik ein König wurde
Jetzt können Mieter richtig sparen – aber nicht einfach so