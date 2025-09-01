Der Mann überholte 47 Fahrzeuge im Tunnel. (Archivbild) sda

Ein britischer Motorradfahrer hat im Gotthard-Strassentunnel für gefährliche Szenen gesorgt. Er überholte trotz Verbot gleich 47 Fahrzeuge – nun wurde er als «Strassenpirat» angezeigt und darf in der Schweiz nicht mehr fahren.

Ein 46-jähriger Brite überholte im Gotthard-Tunnel 47 Fahrzeuge, darunter zwei Lastwagen.

Er wurde von der Urner Kantonspolizei gestoppt und der Justiz als Strassenpirat gemeldet.

Dem Mann wurde ein Fahrverbot für die gesamte Schweiz auferlegt. Mehr anzeigen

Die Tessiner Kantonspolizei hat am Montag über einen besonders gravierenden Verstoss im Strassenverkehr informiert. Am Samstagnachmittag meldeten Verkehrsteilnehmer kurz vor 16 Uhr einen Motorradfahrer, der im Gotthard-Strassentunnel trotz des generellen Überholverbots zahlreiche Fahrzeuge überholte.

Der 46-jährige Brite, wohnhaft in England, konnte später im Kanton Uri von der Urner Kantonspolizei gestoppt werden. Eine Auswertung der Tunnelkameras brachte das ganze Ausmass des Fehlverhaltens ans Licht: Der Mann soll innerhalb des Tunnels insgesamt 47 Überholmanöver durchgeführt haben – zwei gegen Lastwagen und 45 gegen Personenwagen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm eine grobe Verletzung der Verkehrsregeln sowie Fahren in fahrunfähigem Zustand vor. Die Tessiner Polizei bezeichnete den Mann als «Strassenpiraten». Neben der Anzeige erhielt er ein sofortiges Fahrverbot für die gesamte Schweiz.