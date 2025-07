In Gelterkinden BL findet dieses Jahr keine 1. August-Feier statt. sda

In Gelterkinden findet sich kein Verein, der die Bundesfeier organisieren möchte. Stattdessen wird ein Höhenfeuer entzündet, um den 1. August zu feiern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Gelterkinden BL findet dieses Jahr keine 1. August-Feier statt.

Der Grund dafür: Es konnten keinen Organisator gefunden werden.

Stattdessen gibt es nur ein Höhenfeuer. Mehr anzeigen

In Gelterkinden BL findet dieses Jahr keine traditionelle 1. August-Feier statt. Der Grund dafür: Die Gemeinde teilte auf ihrer Website mit, dass die Feier ausfällt, da sich kein Organisator gefunden hat. Die Dorfbewohner müssen sich mit einem Höhenfeuer begnügen, um den Geburtstag der Eidgenossenschaft zu feiern, wie die «Basler Zeitung» schreibt.

Therese Fuchs, stellvertretende Gemeindeverwalterin erklärt der Zeitung, dass in den letzten 30 Jahren – abgesehen von der Coronapandemie – es immer eine Feier zum 1. August gab.

Die Gemeinde bedauert, dass kein Verein bereit war, die Organisation zu übernehmen. Der Aufruf der Gemeinde wurde im Juni gestartet. Weder Musik- noch Sportvereine zeigten Interesse.

1. August wird häufiger privat gefeiert

Jürg Gohl, Journalist und Experte für das Geschehen im Oberbaselbiet, zeigt sich gegenüber der «Basler Zeitung» überrascht über die Entwicklung. Gelterkinden habe eine lebendige Vereinsszene. «Dass sich niemand für die Organisation finden lässt, darf eigentlich nicht sein.» Früher seien solche Feiern in ländlichen Dörfern von grosser Bedeutung gewesen. Heute ziehen es viele vor, den 1. August privat zu feiern.

Stefan Degen, ehemaliger Land- und Gemeinderat, sieht die Absage pragmatisch. Die Bundesfeier hat in Gelterkinden nicht den gleichen Stellenwert wie andere Feste, die weiterhin beliebt sind. Der Cherus, der Banntag und der Früeligsmäärt ziehen nach wie vor viele Teilnehmer an.

Degen merkt an, dass die Gemeinschaft in Gelterkinden weniger gepflegt wird als in benachbarten Orten wie Sissach. Die Ruhe nach Feierabend wird hier mehr geschätzt, was die Absage der Bundesfeier erklärt.