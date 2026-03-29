Brüder betrügen Ikea und bezahlen teuer dafür

Betrug an der Selbstbedienungskasse kann teuer werden: Ein neuer Strafbefehl und ein früherer Fall zeigen, dass der Etikettentrick kein Bagatelldelikt ist. imago images/Andreas Haas

Tricksereien an der Selbstbedienungskasse sind der Warenhäuser täglich Brot. Deshalb hat Ikea Mittel gefunden, diesen zu entdecken. Zwei Brüder wollten 800 Franken sparen und zahlen jetzt das Zwanzigfache dafür.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Brüder scannen bei Ikea Etiketten mit einem viel tieferen Betrag als die Waren kosten und und werden dabei erwischt.

Das Gericht verhängte hohe Strafen: Insgesamt müssen sie 16’600 Franken zahlen, wozu weitere Delikte beitragen.

Die Brüder sind nicht die Ersten, die beim Tricksen an der Selbstbedienugnskasse von Ikea auffliegen. Mehr anzeigen

Ein 21-Jähriger und sein vier Jahre älterer Bruder wollten vor zwei Jahren bei Ikea in Dietlikon ein vermeintliches Schnäppchen machen. Waren für über 800 Marken scannten sie zu einem Preis von 16 Franken. Der Etikettentrick ist schon älter als die Selbstbedienungskasse, hat dort aber nochmals Auftrieb erhalten.

Doch der für sein Kampfpreise bekannte Möbelriese bekam Wind von der Sache, kontrollierte das Brüderpaar, entdeckte den Schwindel und zeigte sie an, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Inzwischen haben sie ihre Strafe erhalten.

Die Quittung vom Gericht: Über 16'000 Franken

Nun folgte die Quittung per Strafbefehl – und die hat es in sich. Beide wurden wegen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage rechtskräftig verurteilt.

Besonders hart trifft es den älteren Bruder: Der 25-Jährige stand bereits unter Bewährung. Eine frühere Geldstrafe von «150 Tagessätzen zu je 50 Franken, total 7500 Franken», wird nun vollstreckt. Für den Etikettentrick an der Ikea-Kasse kommen «30 Tagessätze zu je 50 Franken» sowie «800 Franken» Verfahrenskosten hinzu. Total: 9800 Franken.

Auch der jüngere Bruder kommt alles andere als glimpflich davon. Strafverschärfend kommt für ihn hinzu, dass er mit einem abgelaufenen Führerausweis auf Probe im Auto unterwegs war. Seine Strafe: «50 Tagessätze zu je 120 Franken» plus «800 Franken» Verfahrenskosten – macht 6800 Franken. Zusammen ergibt das eine saftige Endabrechnung von 16’600 Franken für die Brüer – für einen gescheiterten Betrugsversuch und die erhoffte Ersparnis von 800 Franken.

Ikea kennt die Masche

Der Fall ist kein Einzelfall. Immer wieder versuchen Kunden, mit ähnlichen Tricks durchzukommen – und scheitern. So wollte vor zwei Jahren ein 45-Jähriger vier Matratzen für je 89 Franken günstiger ergattern. Statt der regulären 356 Franken zahlte er nur 32 Franken, nachdem er den Strichcode eines Gartenkissens mit einem Preis von 8 Franken verwendete.

Doch auch er wurde erwischt. Seine Strafe: eine bedingte Geldstrafe von «40 Tagessätzen zu je 110 Franken», also 4400 Franken, dazu «900 Franken» Busse und «800 Franken» Verfahrenskosten.

Der Fall zeigt: Wer beim Möbelriesen trickst, riskiert weit mehr als nur einen Fehlkauf – nämlich eine Rechnung, die richtig weh tut. Unbekannt ist – und das wohl gewollt – mit welchem Dreh Ikea die Betrüger an der Self-Checkout-Kasse überführt.