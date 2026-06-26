Bis zu 40 Grad im Klassenzimmer, Kinder mit Kreislaufproblemen und Ventilatoren aus eigener Tasche: Lehrpersonen aus mehreren Kantonen schildern gegenüber blue News, wie sie die Hitzewelle im Schulalltag erleben – und warum sie sich von den Behörden im Stich gelassen fühlen.

Darum geht’s Lehrpersonen berichten von überhitzten Schulzimmern und zunehmenden gesundheitlichen Problemen bei Kindern.

Ein Primarlehrer aus Schwyz kommt bereits um fünf Uhr morgens zum Lüften in die Schule.

Ventilatoren und andere Hilfsmittel werden teilweise von den Lehrkräften selbst bezahlt.

Viele Betroffene beklagen mangelnde Unterstützung durch Schulleitungen, Gemeinden und Kantone.

«Seit letzter Woche erhalten wir täglich Nachrichten von Eltern, die ihre Kinder wegen Unwohlseins von der Schule abmelden», schreibt eine Sekundarlehrerin aus Basel. In ihrem Klassenzimmer ist es knapp 40 Grad heiss. «Gestern Nachmittag musste sich ein Schüler mehrmals übergeben. Es ist kein Zustand!»

Die Lehrerin meldete sich auf einen Artikel bei blue News, in dem der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer (LCH) die Gemeinden, Kantone und den Bund zum Handeln auffordert. In vielen Schulen ist während der Hitzewelle an Unterricht kaum zu denken.

Auch bei Primarlehrer Stefan Röllin aus dem Kanton Schwyz klettert das Thermometer im Klassenzimmer regelmässig auf über 30 Grad. Er unterrichtet seit 45 Jahren.

«So heiss wie in den letzten zehn Jahren war es vorher nicht», sagt er im Gespräch mit blue News. «Früher war es vielleicht mal ein oder zwei Tage über 30 Grad. Jetzt haben wir schon vor den Sommerferien drei Wochen Hitzewelle.»

Klassenzimmer lüften um fünf Uhr morgens

Die Kinder würden zwar versuchen, sich im Unterricht zusammenzureissen. Doch sie hätten Probleme, sich bei der Hitze zu konzentrieren, hätten keine Energie, sich am Unterricht zu beteiligen, und könnten kaum zuhören.

«Bei 30 Grad im Schulzimmer klebt man am Papier», sagt Stefan Röllin. Man könne in dieser Zeit von den Schülerinnen und Schülern nicht viel erwarten, das Arbeitstempo leide. Darauf müsse er als Lehrer Rücksicht nehmen.

Um den Kindern Erleichterung zu verschaffen, kommt er jeweils schon morgens um fünf Uhr in die Schule, um das Klassenzimmer zu lüften. Doch nach zwei Unterrichtslektionen mit über 20 Schüler*innen sei die Luftqualität so schlecht, dass die Fenster geöffnet werden müssen.

Spätestens dann wird es unerträglich heiss in den Innenräumen. Einige Schulzimmer im oberen Stock seien mit Ventilatoren ausgestattet worden. «Doch die helfen auch nur den zehn Kindern, die in unmittelbarer Umgebung sitzen.»

«Wir treffen auf taube Ohren»

Unterstützung von der Schulleitung, der Gemeinde oder dem Kanton bekommen die Lehrpersonen nicht, sagt er. «Wir treffen auf taube Ohren. Es wird immer gesagt, es handle sich ja nur um ein paar Wochen pro Jahr. Doch das bedeutet einen Verlust an Unterrichtszeit.» Wenn es während vier bis fünf Wochen zu heiss sei für richtiges Lernen, dann verpassten die Schüler*innen einen Achtel der 40 Wochen Unterricht pro Jahr.

Eine Lehrperson aus dem Kanton Aargau hat um 15.30 Uhr die Temperatur in ihrem Klassenzimmer gemessen und blue News ein Foto geschickt – 37 Grad zeigt das Thermometer an. zvg

Auch die Schüler*innen an den Berufsschulen leiden, wie eine Lehrerin aus der Stadt Zürich erzählt. Sie unterrichtet in einem denkmalgeschützten Gebäude. Im Klassenraum wird es bis zu 35 Grad heiss. «Man muss das Haus ja nicht unbedingt umbauen», sagt sie. «Wir wären auch froh, wenn man uns mobile Klimaanlagen zur Verfügung stellen würde, damit wir die Zimmer auf 22 bis 25 Grad herunterkühlen könnten.»

Von der Schulleitung hätten sie aber nicht einmal Ventilatoren erhalten. «Wir müssen sie von unserem eigenen Geld kaufen», sagt sie. Sie erwarte vom Kanton oder der Gemeinde, dass sie für die mobilen Klimageräte aufkommen. «Ich möchte nicht Tausende von Franken aus der eigenen Tasche bezahlen, und dann vielleicht noch dafür kritisiert werden, dass das Gerät zu viel Strom frisst und nicht nachhaltig ist», sagt sie.

«Gesundheitsschädigende Situation»

Auch die Sekundarlehrerin aus Basel kritisiert den Kanton. Auch an ihrer Schule mussten die Lehrpersonen eigene Ventilatoren besorgen. «Der Kanton nimmt diese gesundheitsschädigende Situation einfach hin, der Schulleitung sind die Hände gebunden», schreibt die Lehrerin.

Primarlehrer Stefan Röllin nimmt ebenfalls den Kanton in die Verantwortung: «Er müsste über die Bücher, wie man der Situation gemeinsam mit den Gemeinden begegnen will», sagt er. «Wir müssen die Schulhäuser dem veränderten Klima anpassen. Es wird nicht besser.»

Die Hitzeperioden könnten in Zukunft noch länger werden. Es könne nicht sein, dass dann mehrere Monate kein richtiger Unterricht stattfinden kann. Und die Lehrerin aus Basel sagt: «Es muss endlich etwas passieren zum Wohle der Schülerinnen und Schüler und aller Mitarbeitenden.»

Hier wird die Gemeinde aktiv gegen die Hitze Ein vorbildliches Beispiel beschreibt eine Lehrperson in ihrer Nachricht an blue News. «Unser kleines 700-Seelen-Dorf hat in eine Solaranlage auf dem Dach der Turnhalle investiert und diesen Frühling wurden zwei Räume mit Klimageräten ausgerüstet.» Es seien die einzigen Räume, in denen vernünftiger Unterricht stattfinden könne. Der Kindergarten wurde 2018 renoviert, die Mauern isoliert und die Fenster und die Beschattung erneuert. «Die Hitze bleibt draussen, das Innenklima ist angenehm.» Auch bei der anstehenden Pausenplatz-Neugestaltung werden die klimatischen Veränderungen mitberücksichtigt. Das Sorgenkind sei der älteste Schulhaustrakt aus dem 19. Jahrhundert. Hier verbiete der Heimatschutz Storen und auch der Einbau von Klimaschutzgeräten sei aufwendig. «Aber unser Schulrat und unser Gemeinderat sehen den Handlungsbedarf, und der Umstand, dass die Schulleitung und die Behörden aktiv sind, lässt uns die jetzige Hitzewelle aushalten», schreibt die Lehrperson.

Das sagen Kantone und Gemeinden

Blue News hat aufgrund der Vorwürfe der Lehrpersonen den Kanton Zürich, die Stadt Zürich, den Kanton Schwyz und die betroffene Gemeinde im Kanton Schwyz kontaktiert.

«Grundsätzlich liegt die Zuständigkeit für Schulbauten bei den Schulträgern. Der Kanton Schwyz beteiligt sich seit gut einem Jahr nicht mehr an der Finanzierung von Schulbauten der Gemeinden und Bezirke», schreibt das Amt für Volksschulen und Sport des Kantons Schwyz auf Anfrage. Schulträgerin ist meist die politische Gemeinde, in der die Schule steht.

«Mit dem revidierten Energiegesetz des Kantons Schwyz sind bei Neubauten und Sanierungen Kühl- beziehungsweise Klimaanlagen zulässig, sofern die dafür erforderliche Stromproduktion am Gebäude – beispielsweise durch eine Photovoltaikanlage – nachgewiesen werden kann. Damit besteht die Möglichkeit, Schulgebäude langfristig besser an die steigenden Sommertemperaturen anzupassen», schreibt der Kanton weiter. Die Umsetzung solcher baulichen Massnahmen liege jedoch in der Verantwortung der jeweiligen Schulträger.

Die Gemeinde in Schwyz schreibt zu den Vorwürfen: «Wir nehmen die Rückmeldungen von Lehrpersonen zu hohen Temperaturen in den Schulzimmern ernst. Ziel bleibt, auch während heisser Sommertage möglichst gute Bedingungen für das Lernen und Arbeiten in den Schulen sicherzustellen.»

Unterrichtszeiten und Schulferien überdenken

Die Schule habe das Anliegen aufgenommen und an die zuständige Abteilung Liegenschaften weitergeleitet. Um die Situation objektiv beurteilen zu können, würden seit dem vergangenen Sommer in ausgewählten Klassenzimmern Temperaturmessungen laufen, damit die Thematik mit belastbaren Daten beurteilt werden kann.

«Die notwendigen baulichen Sanierungen sind erkannt und im Finanzplan berücksichtigt. Darüber hinaus werden verschiedene Massnahmen geprüft und getestet», schreibt die Gemeinde. So wurden beispielsweise in einem Schulhaus versuchsweise Hitzeschutzfolien an Fenstern angebracht, um deren Wirksamkeit zu beurteilen.

«Aus unserer Sicht handelt es sich nicht um ein isoliertes Problem einzelner Schulhäuser oder Gemeinden, sondern um eine Herausforderung, mit der Schulen in der ganzen Schweiz zunehmend konfrontiert sind», so die Gemeinde. Entsprechend erscheine es sinnvoll, die Frage langfristig auch auf kantonaler oder gar nationaler Ebene zu diskutieren. «Dabei sollten aus unserer Sicht neben baulichen und technischen Massnahmen auch organisatorische Ansätze wie Unterrichtszeiten oder die Struktur der Schulferien in die Überlegungen einbezogen werden.»

«Gezielte Massnahmen, wo erforderlich»

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich lässt verlauten, dass die Gemeinden zuständig sind für das Führen der Schule und für die Gebäude. Der Kanton könne dazu keine Vorschriften machen. Nur Gymnasien und Berufsschulen liegen im Aufgabenbereich des Kantons.

Dazu sagt das Mittelschul- und Berufsbildungsamt: «Massnahmen bezüglich Hitzeschutz liegen in der Verantwortung der Schule. Lehrpersonen sollen daher bei Anliegen und Herausforderungen in einem ersten Schritt das Gespräch mit der Schulleitung suchen.»

Für alle anderen Schulen liege es an den zuständigen Gemeindebehörden, die Situation vor Ort zu analysieren und zu prüfen, welche Massnahmen im Hinblick auf weitere Hitzewellen zu ergreifen sind, schreibt die Bildungsdirektion weiter.

Diese müssten dabei die sehr unterschiedlichen Voraussetzungen wie Lage, Bauart und Alter der Gebäude berücksichtigen. Die Bildungsdirektion habe Massnahmen und Hinweise zum Umgang mit hohen Temperaturen erstellt und die Schulen darauf aufmerksam gemacht.

«Die Schulen der Stadt Zürich treffen dort, wo es die Situation erfordert, gezielte Massnahmen, damit der Unterricht auch während Hitzeperioden möglichst gut stattfinden kann», schreibt das Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich. «Schulleitungen und Lehrpersonen beurteilen die Lage vor Ort und passen den Schulalltag den jeweiligen Gegebenheiten an.»

Zu den bewährten Massnahmen gehörten insbesondere das frühmorgendliche Lüften der Schulzimmer, eine konsequente Beschattung der Räume, das Ausweichen in kühlere Zimmer oder schattige Aussenbereiche, angepasste Unterrichtsformen, zusätzliche Pausen sowie die Erinnerung, regelmässig ausreichend zu trinken. Körperlich oder geistig besonders anspruchsvolle Unterrichtseinheiten würden, wenn möglich, auf die kühleren Morgenstunden gelegt.

Lüften, Wärmeschutzfolien, Nachrüstung

«Die Stadt Zürich orientiert sich dabei an den aktuellen Empfehlungen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich zum Schulbetrieb bei Hitze.» Zusätzlich habe die Zürcher Schulpflege eine kurzfristig umsetzbare Massnahme beschlossen und die Hausordnung für die Stadtzürcher Schulen angepasst: In Hitzeperioden können Schulräume neu in Absprache mit der Leitung Hausdienst und Technik auch nach Unterrichtsschluss durchgelüftet werden, damit sie sich über Nacht besser abkühlen können.

Für eventuelle bauliche Massnahmen leitet das Schul- und Sportdepartement ans Hochbaudepartement weiter. «Gegen die zunehmende Hitzebelastung in den städtischen Schulanlagen und anderen städtischen Gebäuden kommen in den kommenden Jahren weiterhin verschiedene Massnahmen zum Einsatz», schreibt dieses auf Anfrage.

Und: «Diese reichen von betrieblichen Anpassungen, wie richtiges Lüften über einfache gebäudetechnische Anpassungen, zum Beispiel Wärmeschutzfolien an Fenstern, bis hin zu komplexeren Lösungen, die im Rahmen von Instandsetzungen und Nachrüstungen bauliche Eingriffe erfordern.»

Dazu gehörten etwa die Zuluftkühlung über Erdsonden oder Grundwasser. Bei älteren Gebäuden seien die Möglichkeiten oft begrenzt, da sie oft weder über eine Lüftung noch über für Kühlung geeignete Wärmeabgabesysteme wie Fussbodenheizungen verfügen. «Hier können auch Klimageräte zum Einsatz kommen», schreibt das Hochbaudepartement.