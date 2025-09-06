  1. Privatkunden
Bub (4) wird von Senior mit Auto erfasst und muss ins Spital

Dominik Müller

6.9.2025

Die Stadtpolizei St. Gallen sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können.
Die Stadtpolizei St. Gallen sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können.
Symbolbild: Stadtpolizei St. Gallen

Am Freitagabend ist es in St. Gallen zu einer mutmasslichen Kollision zwischen einem Autofahrer und einem Kind gekommen. Der 4-Jährige wurde dabei mittelschwer verletzt.

Dominik Müller

06.09.2025, 09:58

06.09.2025, 10:01

Am Freitagabend, um 17.30 Uhr, fuhr ein 85-jähriger Mann mit seinem Auto in der Stadt St. Gallen auf der Solitüdenstrasse und beabsichtigte, nach links auf einen Hausplatz abzubiegen. Dabei kollidierte er mutmasslich mit einem 4-jährigen Jungen, wie die Stadtpolizei St. Gallen mitteilt.

Der Bub zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der genaue Unfallhergang ist aktuell noch unklar und wird durch die Polizei abgeklärt.

Die Stadtpolizei St. Gallen bittet Personen, die Angaben zum Unfall machen können, sich zu melden.

