Am Montag rückte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden aufgrund eines Unfalls nach Hundwil aus. Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Am frühen Montagabend hat sich in Hundwil AR ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Kind wurde auf der Strasse von einem Traktor erfasst. Der Bub musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital.

Kurz vor 17 Uhr fuhr am Montag ein 59-jähriger Mann mit seinem Traktor und einem beladenen Ladewagen die Urnäscherstrasse abwärts in Richtung Hundwil AR. Kurz vor der Kirche rannte ein 4-jähriger Knabe unvermittelt von rechts auf die Strasse, schreibt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung.

Der Traktorfahrer leitete demnach sofort eine Vollbremsung ein und lenkte sein Gefährt nach links, konnte den Unfall jedoch nicht mehr verhindern. Der 4-Jährige wurde von der Fahrzeugkombination erfasst, stürzte zu Boden und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Das Kind wurde durch Ersthelfer und anschliessend durch den Rettungsdienst reanimiert und medizinisch betreut. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Knabe durch die Rettungsflugwacht ins Spital geflogen.