Ein sechsjähriger Bub startete in Teufen AR unbeabsichtigt ein parkiertes Auto. Kapo AR

Ein kurzer unbeaufsichtigter Moment hat in Teufen AR zu einem Unfall geführt: Ein sechsjähriger Bub setzte ein Auto in Bewegung – der Wagen rollte eine Böschung hinunter und prallte in eine Hausmauer.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein sechsjähriger Bub startete in Teufen AR unbeabsichtigt ein parkiertes Auto.

Der Wagen durchbrach einen Zaun, rollte eine Böschung hinunter und prallte in eine Hausmauer.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken. Mehr anzeigen

In Teufen im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist es am frühen Donnerstagabend zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde ein parkiertes Auto durch einen sechsjährigen Jungen in Bewegung gesetzt und kollidierte anschliessend mit einer Hausmauer.

Kurz vor 18 Uhr stiegen eine 41-jährige Frau und ihr Sohn in das Fahrzeug ein. Während die Frau auf dem Fahrersitz Platz nahm, befand sich der Junge auf dem Rücksitz. In einem unbeaufsichtigten Moment drehte er den Fahrzeugschlüssel, um die Zündung einzuschalten.

Dabei wurde der Schlüssel so weit gedreht, dass der handgeschaltete Wagen startete und ruckartig nach vorne fuhr. In der Folge durchbrach das Auto einen Holzzaun, rollte rund fünf Meter eine Böschung hinunter und prallte schliesslich in eine Hausmauer.

Sowohl die Frau als auch das Kind blieben unverletzt. Am Fahrzeug sowie an der Umgebung entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Franken. Das Auto war nach dem Vorfall nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden.