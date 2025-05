Der Bub wurde von diesem Auto erfasst. Kapo SZ

Am Mittwoch wurde ein Bub beim Überqueren einer Strasse in Ried bei Muotathal von einem Personenwagen erfasst und lebensbedrohlich verletzt. Wenige Stunden später verstarb der 7-Jährige in einem ausserkantonalen Spital.

Um 11.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz die Meldung ein, dass ein Knabe beim Überqueren der Hauptstrasse im Gebiet Mühlestuden in Ried von einem Auto erfasst und verletzt worden sei. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Rega und den Rettungsdienst wurde das Kind mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine ausserkantonale Klinik geflogen. Dort verstarb der Junge im Verlaufe des Nachmittags.

Der 76-jährige Autofahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Seine 72-jährige Beifahrerin blieb unverletzt.

Die Hauptstrasse musste im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Die Feuerwehr Muotathal richtete eine Umleitung ein. Für die Betreuung der Angehörigen und anwesenden Drittpersonen stand das Care Team des Kantons Schwyz im Einsatz.

Die Kantonspolizei Schwyz und die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Schwyz unter der Telefonnummer 041 829 19 19 zu melden.