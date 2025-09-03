  1. Privatkunden
Trimmis GR Bub auf Trottinett kollidiert mit Auto – verletzt

Lea Oetiker

3.9.2025

Kantonspolizei Graubünden

Am Dienstagmittag kam es in Trimmis GR zu einem Unfall. Ein 8-Jähriger wurde dabei verletzt.

Lea Oetiker

03.09.2025, 11:12

In Trimmis GR ist es am Dienstagmittag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Kind auf einem Trottinett gekommen. Der 8-Jährige wurde dabei verletzt und ins Kantonsspital Graubünden nach Chur gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.15 Uhr auf der Alt Strass. Nach Angaben der Kantonspolizei Graubünden fuhr der Junge mit seinem Trottinett in die Strasse ein, während gleichzeitig eine 39-jährige Automobilistin in Richtung Strässli unterwegs war. Dabei kam es zur Kollision.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten die Lenkerin des Autos sowie die Eltern des Kindes erste Hilfe. Anschliessend wurde der Junge vom Notarzt versorgt und mit der Rettung Chur ins Spital überführt.

Die Kantonspolizei Graubünden hat Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären.

