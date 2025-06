Am Freitagvormittag wurde ein 7-Jähriger von einem Auto erfasst und überrollt. Die Ermittlungen laufen. sda

Am Freitagvormittag wurde ein 7-Jähriger von einem Auto erfasst und überrollt. Er musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden.

In Wolhusen LU wurde am Freitag, kurz vor 11:45 Uhr, ein 7-jähriger Knabe an der Entlebucherstrasse von einem Auto erfasst und überrollt, wie Kantonspolizei Luzern in einer Mitteilung schreibt.

Der Bub musste mit einem Rettungshelikopter mit unbestimmten Verletzungen in ein Spital geflogen werden.

Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so die Kapo in der Mitteilung weiter.

Die Luzerner Polizei bittet deshalb Personen, welche den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizei unter Telefon 041 248 81 17 zu melden.