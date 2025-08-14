  1. Privatkunden
8-Jähriger befragt Bub springt in Freibad auf Mann – tot

SDA

14.8.2025 - 14:54

Das Schwimmbad Mélèzes in La Chaux-de-Fonds, wo sich am Dienstag ein tödlicher Unfall ereignete (Archivbild)
Das Schwimmbad Mélèzes in La Chaux-de-Fonds, wo sich am Dienstag ein tödlicher Unfall ereignete (Archivbild)
Keystone

Nach dem tödlichen Badeunfall in La Chaux-de-Fonds hat die Polizei den achtjährigen Buben vernommen, der auf einen Schwimmer gesprungen war. Laut Staatsanwaltschaft wird das Kind nicht vor Gericht gestellt.

Keystone-SDA

14.08.2025, 14:54

14.08.2025, 15:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Familie des Kindes meldete sich nach einem öffentlichen Zeugenaufruf bei der Polizei.
  • Staatsanwalt Feuz sieht keine Fehler bei den Bademeistern – die Rettung sei sofort erfolgt.
  • Der 67-jährige Schwimmer starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen.
Mehr anzeigen

Einen Tag nach dem tödlichen Unfall im Schwimmbad Les Mélèzes in La Chaux-de-Fonds NE ist der Bub, der auf einen Mann gesprungen war, identifiziert worden. Der achtjährige Schweizer wurde von der Polizei vernommen. Er wird nicht vor das Jugendstrafgericht gestellt.

«Nach dem Zeugenaufruf hat sich die Familie des Kindes bei der Polizei gemeldet», sagte Staatsanwalt Nicolas Feuz am Donnerstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Er bestätigte damit eine Meldung der Zeitung «Le Temps».

Die Arbeit der Bademeister gebe beim aktuellen Stand der Untersuchungen keinerlei Anlass zur Kritik, betonte er. Ihr Eingreifen beim Unfall sei schnell erfolgt.

Nach Angaben der Stadt La Chaux-de-Fonds war die Besetzung der Bademeister zum Zeitpunkt des Unfalls vollständig. Die für die Überwachung des Sprungbretts zuständige Person alarmierte sofort nach dem Unfall ihre Kollegen per Funk und sprang ins Becken, um dem Opfer zu helfen. Der Dienstag sei kein Tag mit sehr hohem Besucheraufkommen gewesen.

Der Bub landete am Dienstag nach einem Sprung vom Fünf-Meter-Sprungbrett auf einem in der Region wohnhaften Schwimmer. Der 67-Jährige starb noch am Unfallort an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

