Tödlicher Unfall im Aargau Quadfahrer prallt in Kandelaber – Mann (76) stirbt

Sven Ziegler

6.3.2026

Die Polizei informierte am Freitag. 
Die Polizei informierte am Freitag. 
KEYSTONE

Bei einem Verkehrsunfall in Buchs AG ist am Freitagvormittag ein Quadfahrer ums Leben gekommen. Der 76-jährige Mann prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Kandelaber.

Redaktion blue News

06.03.2026, 15:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Buchs AG ist ein 76-jähriger Quadfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen.
  • Der Mann geriet auf der Rohrerstrasse auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Kandelaber.
  • Die Polizei untersucht nun die genaue Ursache des Unfalls.
Mehr anzeigen

Auf der Rohrerstrasse in Buchs AG hat sich am Freitagvormittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, ging die Meldung kurz nach 10.30 Uhr bei der Notrufzentrale ein.

Ein 76-jähriger Mann war mit einem Quad von Rohr in Richtung Buchs unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen Kandelaber.

Rettungskräfte rückten sofort aus und begannen mit Erste-Hilfe-Massnahmen. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Derzeit wird unter anderem geprüft, ob ein medizinisches Problem, ein technischer Defekt oder ein Fahrfehler zum Unfall geführt haben könnte.

Während der Bergungs- und Unfallarbeiten blieb die Strecke zwischen Buchs und Rohr für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehren Buchs und Suhr richteten entsprechende Verkehrssperren ein.

