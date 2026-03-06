Auf der Rohrerstrasse in Buchs AG hat sich am Freitagvormittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, ging die Meldung kurz nach 10.30 Uhr bei der Notrufzentrale ein.
Ein 76-jähriger Mann war mit einem Quad von Rohr in Richtung Buchs unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen Kandelaber.
Rettungskräfte rückten sofort aus und begannen mit Erste-Hilfe-Massnahmen. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.
Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Derzeit wird unter anderem geprüft, ob ein medizinisches Problem, ein technischer Defekt oder ein Fahrfehler zum Unfall geführt haben könnte.
Während der Bergungs- und Unfallarbeiten blieb die Strecke zwischen Buchs und Rohr für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehren Buchs und Suhr richteten entsprechende Verkehrssperren ein.