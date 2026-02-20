Whirlpool und Dusche: In der Kläranlage liessen es sich Mitarbeiter gut gehen. ZVG

In der Kläranlage von Bülach ZH befand sich bis 2021 eine kleine Wellnessanlage mit Sauna und Whirlpool. Ein brisanter Bericht kritisiert nun mangelnde Transparenz – ausgerechnet kurz vor den Wahlen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Kläranlage Bülach existierte bis 2021 eine Wellnessanlage mit Sauna und Whirlpool.

Ein Bericht der Geschäftsprüfungskommission kritisiert fehlende Transparenz und mögliche unrechtmässige Zahlungen.

Die zuständige Stadträtin räumt Versäumnisse ein – der Fall sorgt kurz vor den Wahlen für politischen Druck. Mehr anzeigen

In der Abwasserreinigungsanlage Furt in Bülach ZH stand über Jahre hinweg eine kleine Wellnesszone zur Verfügung – ausgestattet mit Sauna, grosser Badewanne und Dusche. Öffentlich thematisiert wurde das nie. Erst jetzt bringt ein Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) die Anlage ans Licht.

Die Einrichtung befand sich laut den Tamedia-Zeitungen im Untergeschoss des Aufenthaltsgebäudes für Mitarbeitende. Installiert worden sei sie spätestens um das Jahr 2000. In Betrieb blieb sie bis 2021. Erst ein neu eingesetzter Abteilungsleiter stiess auf die Anlage, nachdem er mit einer Reparaturanfrage für einen Heizkörper in der Sauna konfrontiert worden war. Daraufhin wurde der Betrieb eingestellt.

Wer wusste was?

Laut dem Bericht konnte nicht mehr nachvollzogen werden, wer die Sauna tatsächlich nutzte und ob dies ausschliesslich ausserhalb der Arbeitszeiten geschah. Ebenso fehlen belastbare Unterlagen zu Bau- und Betriebskosten. Die GPK hält fest, es sei davon auszugehen, dass zumindest Strom- und Unterhaltskosten von der öffentlichen Hand getragen worden seien.

In scharfer Formulierung schreibt die Kommission, es zeuge von einem «verzerrten Bild über Rechtmässigkeit», wenn eine solche Einrichtung als selbstverständlich betrachtet werde.

Politisch brisant ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung. In Bülach stehen Anfang März Gesamterneuerungswahlen an. Die zuständige Stadträtin Andrea Spycher (SVP), die das Ressort Umwelt und Infrastruktur verantwortet, kandidiert gegen den amtierenden Stadtpräsidenten Mark Eberli (EVP) für das Präsidium.

Spycher räumte ein, rückblickend wäre eine transparentere Information angezeigt gewesen. Sie habe die Angelegenheit damals als operatives Thema eingestuft. Heute sehe sie, dass öffentliche Infrastruktur – insbesondere gebührenfinanzierte – einem erhöhten Transparenzanspruch unterliege.

Weitere Unregelmässigkeiten

Der GPK-Bericht thematisiert zudem Zahlungen im Zusammenhang mit einer Wetterstation von MeteoSchweiz auf dem ARA-Gelände. Entschädigungen für Standort und Datenerhebung seien zunächst direkt an Mitarbeitende geflossen statt in die Stadtkasse. Erst ab 2022 wurden diese Einnahmen korrekt verbucht.

Die GPK empfiehlt verbindliche Compliance-Richtlinien, Schulungen für Mitarbeitende sowie die Prüfung möglicher Rückforderungen oder rechtlicher Schritte.

Stadtpräsident Eberli spricht von einer «unrühmlichen Geschichte». Auch er hält fest, eine Information der Öffentlichkeit wäre angebracht gewesen.