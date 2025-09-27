Bund erzählt, wie es wirklich zu Merz' Lachanfall kam

Lachanfall von Hans-Rudolf Merz (Kurzfassung) Ein Bundesrat, der sich im Parlament vor Lachen kaum halten kann – und damit zum Internetstar wird. Vor 15 Jahren schrieb Hans-Rudolf Merz mit seinem «Bü, Bü, Bündnerfleisch»-Auftritt Politgeschichte. 27.09.2025

Ein Bundesrat, der sich im Parlament vor Lachen kaum halten kann – und damit zum Internetstar wird. Vor 15 Jahren schrieb Hans-Rudolf Merz mit seinem «Bü-, Bü-, Bündnerfleisch»-Auftritt Politgeschichte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor 15 Jahren brachte Hans-Rudolf Merz in der Fragestunde des Nationalrats das Parlament mit seinem legendären «Bü-, Bü-, Bündnerfleisch»-Lachanfall zum Toben.

Das Video wurde innert Tagen zum YouTube-Hit und machte den Bundesrat unfreiwillig zum Werbeträger.

Dass eine Szene aus der Fragestunde derartigen Kultstatus erreicht, ist selten – denn normalerweise laufen die Antworten streng getaktet und unter enormem Zeitdruck ab.

Heute gilt der Auftritt als einer der lustigsten Momente der Schweizer Politikgeschichte. Mehr anzeigen

Vor 15 Jahren, im September 2010, schrieb der damalige Bundesrat Hans-Rudolf Merz Politgeschichte. In der Fragestunde des Nationalrats brach der damalige Finanzminister beim Vorlesen einer Antwort der Zollverwaltung in schallendes Gelächter aus.

Das Beamtendeutsch der Antwort war so kompliziert, dass sich Merz kaum mehr beherrschen konnte – und schliesslich beim Wort «Bündnerfleisch» völlig aus der Fassung geriet. Der Lachanfall steckte das ganze Parlament an – und bald auch halb Europa.

Innert Tagen wurde das Video zum Hit auf YouTube (die Originalfassung in voller Länge ist am Ende des Artikels): Eine Million Klicks, Schlagzeilen in Deutschland und Österreich, Top-Platzierungen auf den Newsportalen von «Bild» und «Spiegel Online».

Werber witterten sofort ihre Chance: Graubünden Ferien und der Verband Bündner Fleischfabrikanten verteilten auf dem Bundesplatz Bündnerfleisch mit dem lachenden Merz auf der Verpackung. Auch Denner spannte den Bundesrat kurzerhand für eine Kampagne ein.

Kurz nach dem Lachanfall gab es auch Merz-Trockenfleisch. KEYSTONE

Dass eine Szene aus der Fragestunde Kultstatus erreicht, ist höchst ungewöhnlich. Normalerweise sorgt dieses Traktandum, das jeweils am Montag in den Sessionen läuft, kaum für Schlagzeilen. Nun erklärt die Bundeskanzlei erstmals gegenüber blue News, wie die Abläufe hinter den Kulissen funktionieren – und weshalb die Zeit so drängt.

Weniger als 28 Stunden Zeit für Antwort

Die Fristen sind unglaublich kurz: Nationalrätinnen und Nationalräte müssen ihre Fragen bis Mittwochmittag um 13 Uhr einreichen. Bereits am Donnerstag, spätestens um 17 Uhr, müssen die Departemente die Antworten liefern.

Gearbeitet wird mit zwei Fristen – manche Rückmeldungen werden früher erwartet. Sprich: Je nach Frage haben die Behörden weniger als 28 Stunden Zeit, um Antworten zu formulieren.

Danach haben die Bundesrätinnen und Bundesräte je nach Frage nur gerade mal eine Stunde, um Änderungsvorschläge einzubringen. Am Freitag entscheidet schliesslich der Gesamtbundesrat, wie er jede Frage beantworten will.

Am Montag werden die Texte schliesslich von den Bundesratsmitgliedern im Parlament vorgelesen. Insgesamt sind es pro Fragestunde im Schnitt rund 125 Antworten. «Das ist nur dank eines gut eingespielten Prozesses möglich», sagt Bundeskanzlei-Sprecher Michael Wüthrich zu blue News.

Antwort-Schreiber nimmt es mit Humor

Damit keine Frage vergessen geht und jedes Departement fristgerecht liefert, gibt es zudem eine Überwachung durch die Bundeskanzlei. Gemeinsam mit den Generalsekretariaten der Departemente wird sichergestellt, dass «bisher alle Antworten fristgerecht beantwortet» wurden.

Zurück ins Jahr 2010: Verantwortlich für die «Bündnerfleisch»-Antwort war damals der Zollbeamte Christian Kempter. Er musste damals zum allerersten Mal eine Fragestunde-Frage verfassen – und sass alleine vor der Aufgabe.

Später gestand er gegenüber Medien, die Antwort sei «etwas gar technisch ausgefallen». Heute kann er über den Vorfall schmunzeln – und ist inzwischen Chef des Bereichs «Zolltarif» im Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit geworden.

Beamte haben daraus gelernt

Offiziell heisst es von der Bundeskanzlei, dass es – auch nach dem «Bündnerfleisch»-Fall – keinen «Leitfaden» oder «Positiv-/Negativbeispiele zur Beantwortung von Fragen» gibt. «Das würde die fachlich zuständigen Departemente zu stark einschränken und wäre nicht zielführend», sagt der Sprecher.

blue News weiss aber: Spätestens nach dem Herbst 2010 wurde allen Bundesangestellten klar, dass sie mit ihrem technischen Fachwissen auch Übersetzungsarbeit für die eigenen Bundesräte leisten müssen.

«Wir haben unsere Lehren daraus gezogen: Wenn die Antwort in einer einfacheren Sprache formuliert ist, können wir deutlich besser Informationen weitergeben, als wenn wir sie zu sehr in unserer eigenen Fachsprache schreiben», sagt eine Bundesangestellte auf Anfrage.

Das «Bündnerfleisch»-Video – ungeschnitten