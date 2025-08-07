  1. Privatkunden
Bündnerin will sich gegen Strafe wehren – dann stellt sie sich selbst ein Bein

Petar Marjanović

7.8.2025

Das Bundesgericht kennt bei Formvorschriften kein Pardon. (Symbolbild)
Das Bundesgericht kennt bei Formvorschriften kein Pardon. (Symbolbild)
Bild: sda

Eine Bündnerin wollte einen Strafbefehl anfechten – doch sie erschien nicht zur Verhandlung. Beim Bundesgericht scheiterte sie, weil sie die Unterschrift vergass.

Petar Marjanović

07.08.2025, 04:30

07.08.2025, 04:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Bündnerin wehrte sich gegen einen Strafbefehl wegen Verkehrsverstössen, erschien aber nicht zur Verhandlung.
  • Ihre Beschwerde ans Bundesgericht scheiterte, weil sie das Schreiben nicht unterschrieb und einen amtlichen Brief nicht abholte.
  • Das Bundesgericht trat deshalb nicht auf den Fall ein – immerhin ohne Kostenfolge für die Frau.
Mehr anzeigen

Ein Verkehrsdelikt kann teuer werden – besonders, wenn man sich selbst ein Bein stellt. Eine Frau aus Graubünden hat ihre Beschwerde gegen einen Strafbefehl vergeigt. Erst schwänzte sie die Verhandlung, dann vergass sie, ihre Eingabe ans Bundesgericht zu unterschreiben.

Die Geschichte beginnt im Oktober 2024: Die Staatsanwaltschaft Graubünden stellte der Frau einen Strafbefehl zu, weil sie gegen Verkehrsregeln verstossen hatte. Was genau passiert war, ist nicht bekannt.

Die Frau wollte sich die Strafe jedoch nicht gefallen lassen und erhob Einsprache. Der Fall wurde daraufhin ans Regionalgericht Prättigau/Davos weitergeleitet. Dort hätte sie im April 2025 zur Hauptverhandlung erscheinen müssen. Doch sie blieb dem Gericht fern – woraufhin das Verfahren eingestellt wurde.

Damit wollte sich die Bündnerin nicht abfinden. Sie zog den Fall ans Obergericht weiter, scheiterte aber erneut. Schliesslich wandte sie sich ans Bundesgericht. Doch auch dieser Versuch scheiterte – ausgerechnet an einer Formalität: Ihre Beschwerdeschrift trug keine eigenhändige Unterschrift.

Brief nicht abgeholt

Das Bundesgericht forderte die Frau mit eingeschriebenem Brief auf, den Mangel bis zum 4. Juli 2025 zu beheben. Zusätzlich wurde der Brief als A-Post-plus-Sendung verschickt.

Diese Versandart der Post gilt als zugestellt, sobald der Brief im Briefkasten liegt, auch wenn der Empfänger nicht quittiert. Damit wollte das Gericht sicherstellen, dass die Frau das Schreiben erhält.

Doch sie holte weder das Einschreiben ab, noch reagierte sie auf den A-Post-Brief. Da sie aber mit Post aus Lausanne hätte rechnen müssen, gilt der Brief laut Gesetz trotzdem als zugestellt – auch wenn sie ihn nicht persönlich entgegennahm.

Weil die Frau die Unterschrift nicht nachreichte, trat das Bundesgericht nicht auf ihre Beschwerde ein. Immerhin: Verfahrenskosten muss sie keine zahlen.

Video aus dem Ressort

Beschwerde zu Parteiwechsel im Zürcher Parlament gutheissen

Beschwerde zu Parteiwechsel im Zürcher Parlament gutheissen

Das Bundesgericht hat die Beschwerde von mehreren Personen gegen den Erwahrungsbeschluss des Zürcher Kantonsrats im Fall Isabel Garcia gutgeheissen. Benjamin Gautschi, Co-Präsident der GLP-Stadtpartei, kann als federführender Beschwerdeführer einen Etappensieg feiern. Die Sache geht nun zur weiteren Prüfung an das Zürcher Verwaltungsgericht.

22.05.2024

