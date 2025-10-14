Zwischen Zürich und Winterthur soll es durchgehend vier Bahnspuren geben. Der Bund bewilligte kürzlich den Ausbau. (Symbolbild) Keystone

Das Bundesamt für Verkehr hat den Ausbau der Bahnstrecke Zürich-Winterthur auf vier Spuren bewilligt. Kernstück ist der neun Kilometer lange Brüttenertunnel. Erste Arbeiten könnten 2026 starten.

Keystone-SDA SDA

Die Plangenehmigung kann aber noch vor dem Bundesverwaltungsgericht angefochten werden, wie das Bundesamt für Verkehr (BAV) am Dienstag mitteilte. Gegen das Projekt gingen über 200 Einsprachen ein, die laut BAV grösstenteils bereinigt wurden.

Sollte es keine Verzögerungen geben, ist die Inbetriebnahme für 2037 geplant. Die neue Verbindung kostet rund 3,3 Milliarden Franken. Die Kapazitätssteigerung beschloss das Parlament bereits 2019. Von der kürzlich vorgestellten Überprüfung «Verkehr '45» war sie darum nicht betroffen, wie das BAV schreibt.

Der Brüttenertunnel würde eine schnellere Verbindung zwischen Zürich und Winterthur schaffen. SBB

Der Ausbau soll kürzere Reisezeiten im Fernverkehr ermöglichen. Zudem soll es mehr Verbindungen im Regionalverkehr geben.