Im Medienzentrum arbeiten Bundeshaus-Journalist*innen. (Archivbild) blue News

Im Bundesmedienzentrum herrscht dicke Luft: Neue Sicherheitsschleusen sorgen dafür, dass Journalistinnen und Journalisten länger brauchen, um an ihren Arbeitsplatz zu kommen. Der Bundeskanzler musste sich deshalb am Montag erklären.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Februar gelten im Bundesmedienzentrum in Bern neue Sicherheitsmassnahmen mit Schleusenanlagen, die den Zutritt für Journalistinnen und Journalisten stark verlangsamen.

Die Medienschaffenden kritisieren das als Behinderung ihrer Arbeit, worauf ein Nationalrat im Parlament Antworten verlangte.

Bundeskanzler Viktor Rossi verteidigt die Massnahme mit Sicherheitsgründen. Mehr anzeigen

Seit Mitte Februar 2026 gilt im Medienzentrum des Bundes gegenüber dem Bundeshaus in Bern ein neues Sicherheitsregime. Dort arbeiten Bundeshaus-Korrespondent*innen und verfassen ihre Artikel über die Arbeit von Regierung und Parlament. Neu kommen sie nur noch durch eine sogenannte Vereinzelungsanlage hinein: Eine Art «Schleuse» sorgt dafür, dass sich Unbefugte nicht ins Gebäude einschleichen können.

Die Massnahme beruht auf Empfehlungen des Bundesamts für Polizei (Fedpol). Dieses hatte im Oktober 2024 die Gefährdungsstufe für das Gebäude erhöht. Seither will die Bundeskanzlei den Zugang stärker Einschränken, um die Sicherheit zu erhöhen.

Der Ärger unter den rund 120 Medienschaffenden ist gross, weil die Vereinzelungsanlage den Zugang deutlich verlangsamt. Ein einzelner Journalist benötigt seither rund zwanzig Sekunden, um ins Arbeitsgebäude kommen zu können. Wenn mehrere Medienschaffende oder Bundesräte rein und raus wollen, kann es deutlich länger dauern, weil jeweils nur eine Tür geöffnet sein darf. Diese Regel gilt auch dann, wenn die Sicherheitsloge während den Öffnungszeiten besetzt ist.

Journalisten-Verband kritisiert «Türdebakel»

Die Vereinigung der Bundeshausjournalistinnen und -journalisten (VBJ) spricht von einer «nie dagewesenen Welle des Protests». Viele empfinden die neuen Türen als Schikane und berichten gar von kleineren Unfällen, weil sich die Anlage ruckartig schliessen kann.

VBJ-Präsident Stefan Lanz sagte vergangene Woche in einer Stellungnahme: «Die VBJ hat selbstverständlich nichts gegen Sicherheit – so die Massnahmen tatsächlich diesem Ziel dienen. Wir haben uns darum von Anfang an für eine massvolle Umsetzung eingesetzt, nach dem Grundsatz: Freie Medien brauchen freien Zugang, auch zu ihren Büros.»

Das Medienzentrum ist bekannt für den grossen Pressekonferenzraum im Untergeschoss. In den fünf Obergeschossen haben mehrere Journalist*innen und Redaktionen ihre Arbeitsplätze. Keystone

SP-Nationalrat David Roth aus Luzern griff die Kritik am Montag im Parlament auf. Er wollte von Bundeskanzler Viktor Rossi wissen, ob sich die Bundeskanzlei bewusst sei, wie stark die Massnahmen die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten behindern.

Bundeskanzler: «Kein Kompromisse»

Bundeskanzler Viktor Rossi (GLP) verteidigte in einer schriftlichen Antwort die Verschärfung: Die Bundeskanzlei kenne die Bedenken der Medienschaffenden, könne aber keine Kompromisse eingehen, wenn es um Sicherheit gehe. Nach der Frühjahrssession soll es ein Treffen mit der VBJ geben, um Erfahrungen auszutauschen.

Bundesratssprecherin Nicole Lamon und Bundeskanzler Viktor Rossi im Medienzentrum. (Archivbild) Keystone

Von neuen Regeln betroffen sind seit Anfang Jahr auch die Mitglieder des Bundesrats. Wie die «CH Media»-Zeitungen schreiben, dürfen sie das Parlamentsgebäude nicht mehr durch den Haupteingang betreten, sondern müssen ebenfalls die Vereinzelungsanlage benutzen.

Grund ist offenbar, dass Türen von Bundesratsweibeln wiederholt nicht korrekt geschlossen wurden. Mit der neuen Regelung will der Sicherheitsdienst verhindern, dass sich im Gefolge von Magistratspersonen unbefugte Personen Zugang verschaffen.

Transparenzhinweis: Im Vorstand der Vereinigung der Bundeshaus-Journalistinnen und -Journalisten ist neben SRF, RTR, NZZ, «Le Temps», «20 Minuten» auch blue News mit einem Journalisten vertreten. Dieser war an der Entstehung dieses Artikels nicht beteiligt.

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