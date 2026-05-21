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Weniger Gesuche Bund schliesst vorübergehend sechs Asylzentren

SDA

21.5.2026 - 11:27

Das Bundesasylzentrum in Chiasso TI ist eines der sechs Zentren, die vorübergehend schliessen. (Archiv)
Das Bundesasylzentrum in Chiasso TI ist eines der sechs Zentren, die vorübergehend schliessen. (Archiv)
Keystone

Weil derzeit weniger Asylsuchende in die Schweiz kommen, reduziert der Bund seine Kapazitäten. Sechs Bundesasylzentren werden ab Mitte Juni temporär ausser Betrieb genommen.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

21.05.2026, 11:27

21.05.2026, 11:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Staatssekretariat für Migration schliesst vorübergehend sechs Bundesasylzentren in mehreren Kantonen.
  • Grund dafür sind deutlich tiefere Asylgesuchszahlen als erwartet.
  • Mit der Massnahme will der Bund Kosten sparen und Unterhaltsarbeiten durchführen.
Mehr anzeigen

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat am Donnerstag die vorübergehende Schliessung von sechs Bundesasylzentren angekündigt. Grund dafür sind die tiefen Asylgesuchszahlen in den ersten Monaten des Jahres.

Weil weniger Asylsuchende kommen als erwartet, schliesst der Bund sechs Zentren in Thônex GE, Niederscherli BE, Aesch BL, Arlesheim BL, Sulgen TG und Chiasso TI, wie das SEM bekanntgab. Damit sollen Kosten gespart und die Zeit für Unterhaltsarbeiten genutzt werden.

Die Massnahme gelte spätestens ab Mitte Juni für mehrere Wochen. Aktuell sind schweizweit 30 Bundesasylzentren mit rund 7000 Plätzen in Betrieb. Nach den Sommerferien will die Behörde die Prognose überprüfen und entsprechend reagieren.

Durch die temporäre Ausserbetriebnahme der Zentren sinkt die Betriebskapazität um rund 700 Plätze. Die Zahl der Asylgesuche lag in den ersten vier Monaten des Jahres knapp 20 Prozent unter den Werten des Vorjahres. Das SEM war Anfang 2026 von 25'000 Gesuchen für das ganze Jahr ausgegangen.

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