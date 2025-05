Züchter bestellen Hengste für die natürliche Befruchtung. (Symbolbild) KEYSTONE

Der Bund spart und spart. Nun ist auch das Nationalgestüt betroffen: Zwei Hengste werden zwangsweise kastriert, um Kosten zu senken. Bei den Züchtern regt sich Widerstand.

Betroffen ist unter anderem ein Basishengst, der weniger als ein Prozent Fremdblut hat.

Züchtern drohen Mehrkosten, weil die künstliche Befruchtung teurer ist als die natürliche Befruchtung. Mehr anzeigen

Im Schweizer Nationalgestüt in Avenches sorgt ein Sparentscheid für heftige Kritik. Zwei Freibergerhengste wurden mitten in der Decksaison kastriert – sehr zum Ärger vieler Züchter. Der Bund will so Kosten senken. Doch in der Szene spricht man von einem Affront.

Wie die «Aargauer Zeitung» und die «Bauern Zeitung» berichten, geht es um die Hengste Historique und Caran d’Ache du Clos Virat. Beide Tiere waren bis vor Kurzem im offiziellen Hengstkatalog für die Zucht aufgeführt – wurden nun aber kastriert und sollen verkauft werden.

Züchter Bruno Spring, Präsident der Interessengemeinschaft für Originalfreibergerpferde (IGOFM), spricht von einem Skandal: «Niemand kastriert Hengste mitten in der Decksaison – ausser unser Gestüt!», zitiert ihn die «Bauern Zeitung».

Spring stört sich nicht nur am Zeitpunkt, sondern auch an der Auswahl der Tiere. Historique sei ein sogenannter Basishengst mit weniger als einem Prozent Fremdblut. Solche Tiere seien für den Erhalt der Rasse besonders wichtig. Unterstützung erhält Spring auch von der Stiftung «Pro Specie Rara», die sich für bedrohte Nutztierrassen einsetzt.

Künstliche Befruchtung teuer

Das Bundes-Kompetenzzentrum Agroscope, das für das Nationalgestüt zuständig ist, rechtfertigt den Entscheid. Die Zahl der Bundeshengste soll bis 2030 von rund 60 auf 45 sinken. Da jedes Jahr neue Junghengste dazukommen, müssten weniger gefragte Tiere ausgemustert werden. Eine Kastration sei nötig, weil die Haltung von Hengsten für private Käufer aufwändig sei, wie Agroscope gegenüber der «Aargauer Zeitung» erklärt.

Auch Pauline Queloz, Geschäftsführerin des Freibergerverbands, kritisiert den Zeitpunkt der Kastrationen in der «Aargauer Zeitung». Den Entscheid an sich kann sie aber nachvollziehen: Die beiden betroffenen Hengste seien zuletzt kaum nachgefragt worden. Laut Agroscope bleibt ihr Hengstsperma in gefrorener Form für die künstliche Besamung verfügbar.

Für viele Züchter ist das nur ein schwacher Trost. Die natürliche Deckung durch Bundeshengste kostet rund 100 bis 200 Franken – künstliche Besamung ist oft teurer. Züchter Spring fordert nun deshalb das Gespräch mit dem Bund. Bei seiner Aufregung bleibt er aber laut «Aargauer Zeitung»: «Mitten in der Decksaison Hengste zu kastrieren, das geht doch nicht!»