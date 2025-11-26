  1. Privatkunden
Global Sumud Flotilla Bund stellt Gaza-Aktivist*innen Rechnung – Teilnehmende sprechen von «Schande»

Jenny Keller

26.11.2025

Maskierte israelische Soldat*innen haben die Boote der Gaza-Hilfsflotte vor Erreichen des Küstenstreifens geentert und die Besatzungen in Gewahrsam genommen. (Archivbild)
Maskierte israelische Soldat*innen haben die Boote der Gaza-Hilfsflotte vor Erreichen des Küstenstreifens geentert und die Besatzungen in Gewahrsam genommen. (Archivbild)
Uncredited/Global Sumud Flottilla/AP/dpa

Sie segelten Richtung Gaza, landeten im Gefängnis und erhalten nun Post aus Bern: Die 19 Schweizer Teilnehmenden der Global Sumud Flotilla sollen für die konsularische Hilfe nach ihrer Festnahme in Israel bezahlen.

Jenny Keller

26.11.2025, 18:24

26.11.2025, 18:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das EDA hat allen 19 Schweizer Mitgliedern der Global Sumud Flotilla Rechnungen für konsularische Dienstleistungen zugestellt.
  • Durchschnittlich werden 510 Franken pro Person fällig, etwa für Interventionen bei israelischen Behörden und Besuche im Gefängnis von Ketziot.
  • Aktivist*innen kritisieren die Forderungen, da sie ihre Inhaftierung als illegal einstufen.
  • Der Bund verweist auf das Auslandschweizergesetz. Wer fahrlässig handle, müsse zahlen.
Mehr anzeigen

Wochenlang segelten Hunderte Aktivistinnen und Aktivisten aus der ganzen Welt mit Booten Richtung Gazastreifen, bis die israelische Marine Anfang Oktober die Schiffe stoppte. Spezialeinheiten enterten rund 40 Schiffe der Global Sumud Flotilla und nahmen über 400 Menschen aus fest, darunter die schwedische Aktivistin Greta Thunberg.

Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie vermummte israelische Soldaten mit Sturmgewehren auf das Deck treten, während die Aktivistinnen und Aktivisten in Schwimmwesten und mit erhobenen Händen vor ihnen stehen. Unter den Festgenommenen befanden sich 19 Schweizer Staatsangehörige.

Nahost. Schweiz reagiert auf Abfangen der Global Sumud Flotilla

NahostSchweiz reagiert auf Abfangen der Global Sumud Flotilla

Sie wurden ins Wüstengefängnis Ketziot gebracht. Die Schweizer Botschaft reagierte umgehend, schickte ein Team zu den Inhaftierten, intervenierte bei den Behörden und begleitete Rückreise und Abschiebungen. Wenige Tage später waren alle wieder in der Schweiz.

Unterschiedliche Haftdauern, unterschiedliche Rechnungen

Jetzt folgt die finanzielle Nachbearbeitung. Das EDA bestätigt gegenüber dem «Tages-Anzeiger», dass alle 19 Schweizer Beteiligten Rechnungen erhalten haben. Im Brief an die Empfänger*innen spricht das EDA von einer «Abrechnung im Zusammenhang mit Ihrer Verhaftung in Israel und Rückkehr in die Schweiz». Zwei Arbeitsstunden, 300 Franken, 30 Tage Zahlungsfrist.

Je nach Dauer der Inhaftierung variiert die Summe, im Schnitt betragen die Gebühren 510 Franken. Effektiv seien die Kosten höher gewesen, erklärt das Departement. Verrechnet werde aber nur ein Teil.

Die Betroffenen finden das unverständlich. Auf Social Media bezeichnet ein Genfer Teilnehmer die Forderung als «eine Schande». Er sei «illegal festgehalten, misshandelt, gedemütigt, entmenschlicht» worden.

Nun auch noch zahlen zu müssen, empöre ihn. Ähnliche Vorwürfe hatten mehrere Teilnehmende bereits kurz nach ihrer Rückkehr erhoben.

Viele argumentieren, sie seien nicht leichtsinnig unterwegs gewesen, sondern im Rahmen einer politischen und humanitären Aktion. Sie werfen Israel eine «rechtswidrige Festsetzung» vor und betrachten sich selbst als Opfer staatlicher Übergriffe. Aus ihrer Sicht wirkt es zynisch, für die eigene Inhaftierung eine Rechnung zu erhalten.

EDA verweist auf Rechtslage

Die Trägerorganisation der Flotilla wirft Israel vor, gegen das Völkerrecht zu verstossen und im Gazastreifen Kriegsverbrechen zu begehen. Der «friedliche, gewaltfreie Konvoi mit Lebensmitteln, Babynahrung und Medikamenten» sei in internationalen Gewässern gewaltsam gestoppt und seine Teilnehmerinnen und Teilnehmer «entführt» worden.

Für zusätzlichen Unmut sorgt der Blick über die Grenze: Die Türkei organisierte für mehrere Flottenteilnehmende einen kostenlosen Charterflug aus Israel. Einige Schweizer hätten sich ein vergleichbares Engagement ihrer eigenen Regierung gewünscht.

Vor Gaza: Israel eskortiert und stoppt im Oktober 2025 Boote der Global Sumud Flotilla.
Vor Gaza: Israel eskortiert und stoppt im Oktober 2025 Boote der Global Sumud Flotilla.
Leo Correa/AP/dpa

Das EDA verweist dagegen nüchtern auf die Rechtslage. Das Auslandschweizergesetz verpflichtet Betroffene dann zur Kostenübernahme, wenn sie «fahrlässig gehandelt» haben.

Nach Einschätzung des EDA trifft dies auf die Teilnehmenden der Global Sumud Flotilla zu. Das Departement hatte ausdrücklich davor gewarnt, mit Booten Richtung Gazastreifen aufzubrechen.

Der Fall reiht sich in eine bekannte Praxis ein

Immer wieder sorgt die Frage für Debatten, wann der Bund für Auslandschweizerinnen und -schweizer zahlt und wann nicht.

2023 mussten Schweizer Bergsteiger in Nepal nach einer riskanten Tour einen Teil der Rettungskosten übernehmen. Auch damals begründete das EDA die Forderung mit «Eigenverantwortung» und dem Grundsatz, dass staatliche Hilfe nicht zur risikofreien Abenteuerabsicherung werden dürfe. Wer sich bewusst in eine Gefahrenlage begebe, trage einen Teil der Konsequenzen.

International. Kein Durchkommen: Israel stoppt Gaza-Hilfsflotte

InternationalKein Durchkommen: Israel stoppt Gaza-Hilfsflotte

Im aktuellen Fall liegt der Streitpunkt ähnlich, aber politisch sensibler. Juristisch ist der Fall geregelt, moralisch bleibt die Debatte für viele offen. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer betrachten ihre Festnahme als rechtswidrig, räumen aber ein, das Risiko bewusst eingegangen zu sein. Durch die Rechnungen fühlen sie sich in ihrem politischen Engagement untergraben und öffentlich diskreditiert.

