Ein Sicherheitswachmann steht am Eingang der Badi in Porrentruy JU. (4. Juli 2025) Bild: Keystone/Peter Klaunzer

Eine Badi im Jura hat ausländischen Staatsangehörigen ohne Wohn- oder Arbeitsort in der Schweiz den Zutritt untersagt. Nun melden sich die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus und der Kanton Jura mit scharfer Kritik.

Helene Laube/SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kommission gegen Rassismus (EKR) hat die Einlasspolitik der Badi Porrentruy JU scharf kritisiert.

Die Regelung, wonach ausländische Staatsangehörige ohne Wohn- oder Arbeitsort in der Schweiz ausgeschlossen werden, sei laut der Kommissionspräsidentin Ursula Schneider Schüttel zu pauschal.

Hintergrund sind offenbar Vorfälle mit jungen Franzosen aus dem Departement Belfort, die sich in der Badi danebenbenommen haben sollen.

Die EKR fordert die Gemeinde auf, die Verhältnismässigkeit der Massnahme zu prüfen und alternative Lösungen in Betracht zu ziehen, wie etwa individuelle Verbote für Personen, die sich nicht an die Regeln halten. Mehr anzeigen

Die Kommission gegen Rassismus (EKR) hat die Einlasspolitik der Badi Porrentruy JU (Deutsch: Pruntrut) scharf kritisiert. Die Regelung, wonach ausländische Staatsangehörige ohne Wohn- oder Arbeitsort in der Schweiz ausgeschlossen werden, sei laut der Kommissionspräsidentin Ursula Schneider Schüttel zu pauschal, schreibt «Le Temps». Artikel 8 der Bundesverfassung garantiere ein Diskriminierungsverbot. Die Kommission fordere gezieltere Sanktionen. Während Porrentruys Bürgermeister Philippe Eggertswyler die Massnahme als verhältnismässig verteidigte, habe die Entscheidung in Frankreich Kritik ausgelöst.

Porrentruy sorgt für Aufregung, nachdem die Gemeinde beschlossen hat, den Zugang zu ihrem Schwimmbad auf Schweizer Staatsangehörige und Personen mit bestimmten Bewilligungen zu beschränken. Hintergrund sind offenbar Vorfälle mit jungen Franzosen aus dem Departement Belfort, die sich in der Badi danebenbenommen haben sollen. Die Gemeinde hat daraufhin beschlossen, den Zugang auf Personen zu beschränken, die in der Schweiz wohnen oder arbeiten.

Die EKR äusserte sich kritisch zu diesem pauschalen Verbot. Sie fordert die Gemeinde auf, die Verhältnismässigkeit der Massnahme zu prüfen und alternative Lösungen in Betracht zu ziehen, wie etwa individuelle Verbote für Personen, die sich nicht an die Regeln halten. Auch der Kanton Jura hat seine Bedenken geäussert und erwartet, dass das Verbot so bald wie möglich aufgehoben wird, schreibt der «Blick».

Kanton Jura spricht von Imageschaden

Der Kanton Jura biete Unterstützung an, um eine langfristige Lösung für die Situation zu finden. Die Regierung spreche von einem Imageschaden, verteidige jedoch die Gemeinde, da es kurzfristig keine diskriminierungsfreie Alternative gebe, heisst es in dem Berich. Man hoffe auf eine Verbesserung der Lage, insbesondere nach dem Ende der Hitzewelle.

Die jurassische SP-Ständerätin Mathilde Crevoisier kritisiere das Verbot als unverhältnismässig und fordere ein schnelles Einlenken der Gemeinde. Sie betont, dass pauschale Verbote keine Lösung seien und dass Diskriminierung vermieden werden müsse.

Inzwischen überlegt die französische Botschaft in Bern laut «Blick», wie sie auf das Verbot reagieren soll. Bisher ist jedoch weder bei der Schweizer Botschaft in Paris noch beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten in Bern eine offizielle Beschwerde eingegangen.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI erstellt