Zahlreiche Entflechtungen möglichBund und Kantone überprüfen die Aufteilung staatlicher Aufgaben
SDA
24.4.2026 - 11:16
Bund und Kantone überlegen sich, wie sie staatliche Aufgaben künftig untereinander aufteilen und so ihre jeweiligen Rollen stärken könnten. Gemäss einem ersten Zwischenbericht gibt es in 14 von 21 untersuchten Aufgabengebieten Potenzial für Entflechtung.
Keystone-SDA
24.04.2026, 11:16
24.04.2026, 11:35
SDA
Es geht um Aufgaben in den Gebieten Bildung, Soziales, Sicherheit und Verkehr. Zum Beispiel sind es die Ergänzungsleistungen, der Strassenbau, Sportförderung, grenzpolizeiliche Aufgaben, Hochschulen, der öffentliche Regionalverkehr und Agglomerationsverkehr sowie Heimatschutz und Denkmalpflege.
Vom Projekt ausgenommen worden sind nach der Prüfung zum Beispiel Prämienverbilligungen, Wohnbauförderung und Energie. Gar nicht einbezogen wurden Aufgaben im Umweltbereich und das Asylsystem – auch dort arbeiten Bund und Kantone zusammen.
Das teilten die Eidgenössische Finanzverwaltung und die Konferenz der Kantonsregierungen am Freitag mit. Das Projekt «Entflechtung 27» startete 2024 und läuft über Jahre; die erste Etappe ist beendet. Im Herbst entscheidet die Politik, wie es weitergehen soll.
Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei.
«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
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