«Könnte Beziehungen der Schweiz beeinträchtigen» Bund will Gutachten zur Anerkennung Palästinas nicht veröffentlichen

ai-scrape

21.9.2025 - 08:29

Der Druck auf die Schweiz, Palästina als Staat anzuerkennen, wächst. Hier breiten Demonstrierende in Bern eine Palästina-Flagge aus.
Der Druck auf die Schweiz, Palästina als Staat anzuerkennen, wächst. Hier breiten Demonstrierende in Bern eine Palästina-Flagge aus.
Keystone/Peter Klaunzer

Die Schweiz zögert, Palästina als Staat anzuerkennen, und hält ein entscheidendes Gutachten unter Verschluss. Währenddessen erwägt die EU Sanktionen.

,

Keystone-ATS, Noemi Hüsser

21.09.2025, 08:29

21.09.2025, 10:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das EDA hat ein Gutachten zur möglichen Anerkennung Palästinas als Staat erstellt, verweigert aber die Veröffentlichung.
  • Der Schweizer Botschafter in Israel betont, die Schweiz werde Palästina erst anerkennen, wenn dies einen positiven Beitrag zur Zwei-Staaten-Lösung leiste – aktuell sei dies nicht gegeben.
  • International wächst der Druck: Rund 150 Staaten haben Palästina anerkannt, weitere wie Frankreich, Grossbritannien und Kanada planen es.
Mehr anzeigen

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat ein Gutachten zur völkerrechtlichen Bewertung einer möglichen Anerkennung Palästinas erstellt, das jedoch nicht veröffentlicht wird. Das berichtet der «Sonntagsblick».

Der «Sonntagsblick» verlangte nach eigenen Angaben gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz Einsicht in das am 10. Juni fertiggestellte Gutachten. Doch das EDA habe sich dagegen gewehrt. Begründet habe das EDA dies unter anderem damit, dass eine Offenlegung die aussenpolitischen Interessen und die internationalen Beziehungen der Schweiz «wesentlich beeinträchtigen» könnte.

Simon Geissbühler, der Schweizer Botschafter in Israel, sagt in einem Interview mit der Zeitung, dass die Voraussetzung für eine Anerkennung des Staates Palästina durch die Schweiz in Israel im Moment nicht erfüllt sei. «Die Schweiz findet, eine Anerkennung soll dann erfolgen, wenn diese einen positiven Effekt für die Zwei-Staaten-Lösung hat. Dies ist im Moment nicht der Fall», so Geissbühler.

150 Länder haben Palästina bereits anerkannt

Währenddessen nimmt die internationale Kritik an Israel zu, die EU diskutiert mögliche Sanktionen und bereits rund 150 Länder haben Palästina als Staat anerkannt. In den kommenden Tagen könnte der Druck noch weiter zunehmen. Länder wie Frankreich, Grossbritannien, Portugal und Kanada planen, Palästina bei der UN-Vollversammlung in New York als Staat anzuerkennen. Damit könnten bald vier Fünftel der UN-Mitgliedstaaten Palästina als Staat anerkennen.

Uno-Experte Richard Gowan erwartet von einer Anerkennung Palästinas durch andere Staaten vor allem symbolische Impulse. Sie hielten die Hoffnung am Leben auf die diplomatische Konfliktlösung, die einen palästinensischen neben einem israelischen Staat vorsieht.

Nahost-Ticker. Zwei Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert +++ Heftige israelische Angriffe in der Stadt Gaza

Nahost-TickerZwei Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert +++ Heftige israelische Angriffe in der Stadt Gaza

Auch der Nationalrat wird sich bald mit der Frage der Anerkennung Palästinas befassen. Der Ständerat hat bereits gegen eine Anerkennung gestimmt, da der Bundesrat und nicht das Parlament dafür zuständig sei. Die Diskussion wird nun in der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats fortgesetzt.

Nach Einschätzung einer internationalen Untersuchungskommission der Vereinten Nationen begeht Israel im Gazastreifen Völkermord. Einen entsprechenden Bericht veröffentlichte die Kommission vergangenen Dienstag in Genf.

