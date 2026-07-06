Kaum ist die letzte Hitzewelle vorbei, steht der Schweiz bereits die nächste bevor. Laut Meteoschweiz steigen die Temperaturen im Süden, Westen und Norden in den kommenden Tagen auf bis zu 35 Grad. Für weite Landesteile gilt die Gefahrenstufe 3.

Die Schweiz erwartet erneut eine Hitzewelle. Im Süden hat sie bereits begonnen. (Archivbild)

Darum geht's Ab Dienstag erfasst eine neue Hitzewelle die Alpennordseite. Im Süden ist sie bereits angekommen, mit Temperaturen bis 35 Grad.

Meteoschweiz hat für weite Teile der Schweiz die Gefahrenstufe 3 ausgerufen. Die Warnung gilt vorerst bis mindestens 13. Juli.

Die Behörden warnen vor gesundheitlichen Risiken und empfehlen, ausreichend zu trinken, Anstrengungen zu vermeiden und niemanden im Auto zurückzulassen.

Die Schweiz erwartet erneut eine Hitzewelle. Im Süden hat sie bereits begonnen, ab Dienstag folgen der Norden und Westen mit Temperaturen von bis zu 35 Grad. Davor warnt das Bundesamt für Meteorologie (Meteoschweiz) am Montag in seinem Naturgefahrenbulletin.

Nördlich der Alpen wird die Hitzewelle ab Dienstag erwartet, zunächst in der Nordwestschweiz und im westlichen Flachland. Die übrigen Niederungen der Alpennordseite dürften voraussichtlich ab Donnerstag betroffen sein, wie es weiter hiess.

Die Warnungen im Bereich der Gefahrenstufe 3 gelten vorläufig bis mindestens Montag, den 13. Juli. Mögliche Gewitter zwischen Freitag und Sonntag könnten die Hitze laut den Meteorologinnen und Meteorologen nur vorübergehend abschwächen.

Die Tiefsttemperaturen in der Nacht sollen je nach Region zwischen 15 und 23 Grad liegen. In städtischen Gebieten wird es nachts aufgrund der langsameren Wärmeabstrahlung derweil wärmer bleiben.

Auf der Alpensüdseite sind die hohen Temperaturen bereits seit Sonntag spürbar. Dort liegen die Höchstwerte zwischen 31 und 34 Grad, in einigen Tälern des Mittel- und Nordtessins lokal sogar höher. In Locarno TI wurde gar der Tagesrekord für einen 5. Juli geknackt: 34 Grad wurden in der Stadt am Lago Maggiore gemessen. Der alte Rekord lag bei 33,6 Grad und wurde im Jahr 1952 gemessen.

Meteoschweiz warnt auf der Gefahrenstufe 3 vor einem erheblichen Risiko für Kreislaufbeschwerden und vor körperlichem Unwohlsein. Es wird empfohlen, mindestens 1,5 Liter pro Tag zu trinken, am besten ungesüsste und alkoholfreie Getränke. Körperliche Anstrengungen zur heissesten Tageszeit sollen vermieden werden. Ebenso sollen keine Personen oder Tiere in geparkten Autos zurückgelassen werden.