So sehen Salmonellen auf einem Nähragar aus. Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Eine Luzerner Käserei entdeckt Salmonellen, Migros und Coop reagieren sofort – doch die offizielle Warnung des Bundes folgt erst Tage später. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit wird dafür kritisisert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Luzerner Käserei rief wegen Salmonellen in Weichkäse bereits an Karfreitag Produkte zurück, während Migros und Coop sofort informierten.

Die offizielle Warnung des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit (BLV) erfolgte jedoch erst vier Tage später, obwohl laut Kanton Luzern alle relevanten Daten früh vorlagen.

Konsumentenschützerin Sara Stalder kritisiert solche Verzögerungen als Gesundheitsrisiko, während das BLV die Verantwortung relativiert. Mehr anzeigen

Eine Luzerner Käserei entdeckte vor Ostern Salmonellen in Weichkäse und startete am Karfreitag einen Rückruf. Migros und Coop informierten sofort. Die offizielle Warnung des Bundes folgte jedoch erst vier Tage später – am Dienstag nach Ostern. So berichtet es der «Tages-Anzeiger».

Es ist nicht das erste Mal, dass das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit (BLV) verspätet reagiert. Die Liste solcher Fälle lasse sich laut Bericht beliebig verlängern.

Verspätete Meldungen laut Konsumentenschutz ein Risiko

Das BLV weist die Verantwortung zurück: Für Rückrufe seien in erster Linie Hersteller, Importeure und Verkäufer zuständig. Eine Warnung werde «umgehend» veröffentlicht, sobald alle nötigen Informationen zu akuten Gesundheitsrisiken vorlägen.

Doch genau das wird im Bericht des «Tages-Anzeiger» infrage gestellt. Laut dem Kanton Luzern lagen die relevanten Angaben bereits am Karfreitag vor. Konsumentenschützerin Sara Stalder kritisiert solche Verzögerungen seit Jahren – sie seien ein Risiko für die Bevölkerung.

Sowohl Stalder als auch das BLV setzen Hoffnung auf ein geplantes Abkommen mit der EU, das schnellere Meldesysteme bringen soll.

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