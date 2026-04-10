Konsumentenschutz kritisiertBund warnte vier Tage zu spät vor Käse mit Salmonellen
Noemi Hüsser
10.4.2026
Eine Luzerner Käserei entdeckt Salmonellen, Migros und Coop reagieren sofort – doch die offizielle Warnung des Bundes folgt erst Tage später. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit wird dafür kritisisert.
Es ist nicht das erste Mal, dass das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit (BLV) verspätet reagiert. Die Liste solcher Fälle lasse sich laut Bericht beliebig verlängern.
Verspätete Meldungen laut Konsumentenschutz ein Risiko
Das BLV weist die Verantwortung zurück: Für Rückrufe seien in erster Linie Hersteller, Importeure und Verkäufer zuständig. Eine Warnung werde «umgehend» veröffentlicht, sobald alle nötigen Informationen zu akuten Gesundheitsrisiken vorlägen.
Doch genau das wird im Bericht des «Tages-Anzeiger» infrage gestellt. Laut dem Kanton Luzern lagen die relevanten Angaben bereits am Karfreitag vor. Konsumentenschützerin Sara Stalder kritisiert solche Verzögerungen seit Jahren – sie seien ein Risiko für die Bevölkerung.
Sowohl Stalder als auch das BLV setzen Hoffnung auf ein geplantes Abkommen mit der EU, das schnellere Meldesysteme bringen soll.
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