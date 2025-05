Ernst_Fischer

Geheimabkommen sind in einer Demokratie unwürdig. Auch das Abkommen von Viola Amherd mit der EU, 750 Seiten umfassend, in englischer Amtssprache und nur für Juristen verständlich gehört dazu.

Die Medien schweigen. Offensichtlich sind wir sozusagen Teil der EU und die Demokratie ist abgeschafft in der Schweiz. So jedenfalls meine Empfindung, mein Gefühl und meine Wahrnehmung.

Die Verträge mit ausländischen Lieferanten für Software, Unterhalt, wie auch für medizinische Güter im Sinne von 26 Mio. Coronaspritzen & Masken, die zu Milliardenabschreibungen führten, gehören dazu.

Unschweizerischer kann es nach meiner Ansicht gar nicht zugehen. Die Schweiz hat sich still und heimlich aufgelöst.