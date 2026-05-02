Die Beschaffung von Mpox-Impfungen kam den Bund teuer zu stehen. AP Photo/Jeenah Moon/Keystone (Symbolbild)

Die Schweiz bezahlte für den Mpox-Impfstoff Jynneos fast doppelt so viel wie die Uno. Dabei versuchte der Hersteller lange, den Preis geheim zu halten, wie eine Recherche nun enthüllt.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz hat 2022 für den Mpox-Impfstoff Jynneos des dänischen Herstellers Bavarian Nordic fast doppelt so viel bezahlt wie die Uno.

Der Hersteller hatte einem Medienbericht zufolge eine Notlage ausgenutzt und lange versucht, die Veröffentlichung des Preises zu verhindern.

Planungsfehler der Behörden sorgten zu einer verspäteten Lieferung. Mehr anzeigen

Als sich die Mpox-Fälle 2022 häuften, hatte die Schweiz plötzlich zu wenig Impfstoff. Während Deutschland und Frankreich bereits seit Mitte des Jahres impften, zog sich die Beschaffung in der Schweiz hin.

Letztlich bezahlte der Bund für den Impfstoff Jynneos des dänischen Herstellers Bavarian Nordic 110 Euro pro Dose, fast doppelt so viel wie die UNO. Das Unternahmen habe zudem versucht, die Veröffentlichung des Preises zu verhindern.

Dies berichten «Sonntagsblick» und das Recherchekollektiv WAV. Demnach war der Preis deshalb so hoch, weil der Hersteller eine Notlage ausnutzte.

VBS-Beamte waren verreist

Bereits im Februar 2024 hatte das WAV-Recherchekollektiv sowie «Das Lamm» enthüllt, dass Planungs- und Kommunikationsfehler der Behörden zu den verspäteten Impfungen führten. Demnach war neben dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) auch das Verteidigungsdepartement (VBS) an dem Impfstoff interessiert. Denn die gleiche Impfung wirkt auch gegen Pocken. Diese gelten als Biowaffe, weshalb Armeen weltweit Impfstoffe horten. Beamte des VBS übernahmen schliesslich die Verhandlungen.

Zunächst habe das VBS in einem Schreiben versichert, die Gespräche würden «gut laufen». Doch als Nachbarländer bereits seit Mitte des Jahres impften, hatte das BAG auch im August noch keine Dosen. Wie sich heraus stellte, waren die zuständigen Beamten in den Ferien, und das VBS brauche den Impfstoff doch nicht so dringend. Die ersten Dosen erreichten das BAG schliesslich erst im November.

Hinzu kommt: Mitten in den Verhandlungen hatte Bavarian Nordic die Preise erhöht. Obwohl im Kaufvertrag explizit festgehalten wurde, dass dieser dem Öffentlichkeitsprinzip unterstehe, wollte das dänische Unternehmen den Preis nicht mitteilen und beauftrage eine Zürcher Anwaltskanzlei, die Veröffentlichung des Preises zu verhindern.

Erst im Januar diesen Jahres urteilte das Bundesverwaltungsgericht, das öffentliche Interesse an der Veröffentlichung sei grösser als mögliche Geschäftsgeheimnisse von Bavarian Nordic.