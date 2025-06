Bundesamt für Energie versteckt Elektroauto-Studie

Nicht wissenschaftliche Zweifel, sondern politische Befürchtungen waren ausschlaggebend, dass das Bundesamt für Energie eine Studie zum Klimaeffekt von Elektroautos zurückhielt. (Archiv) KEYSTONE/Christian Beutler

Eine vom Bundesamt für Energie in Auftrag gegebene Studie zeigt klar: Der Umstieg von Benzin- auf Elektroautos bringt fast immer eine CO₂-Einsparung. Doch anstatt die Ergebnisse zu veröffentlichen, liess das Amt die Studie in der Schublade verschwinden – aus Angst vor Kritik.

tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine vom Bundesamt für Energie in Auftrag gegebene Studie kommt zum Ergebnis, dass in über 90 % der Fälle ein sofortiger Umstieg vom Verbrenner- auf ein Elektroauto CO₂ einspart.

Trotz eindeutiger wissenschaftlicher Resultate entschied das Amt, die Studie nicht zu veröffentlichen, weil man negative politische und mediale Reaktionen befürchtete.

Dieses Verhalten gefährdet eine faktenbasierte Klimapolitik. Mehr anzeigen

Die Frage war einfach, die Antwort eindeutig – und dennoch blieb sie der Öffentlichkeit lange vorenthalten. Das Bundesamt für Energie (BFE) wollte 2022 wissenschaftlich klären lassen, wann es aus Klimasicht sinnvoll ist, ein Benzin- oder Dieselauto durch ein Elektrofahrzeug zu ersetzen.

Der Grund: Viele Menschen gehen davon aus, dass es besser sei, ihr altes Auto möglichst lange zu fahren, um CO₂-Emissionen durch Produktion und Verschrottung zu vermeiden.

Das beauftragte Forschungsbüro Infras fand im Herbst 2024 eine klare Antwort: In über 90 Prozent der Fälle bringt der sofortige Ersatz eines herkömmlichen Fahrzeugs durch ein gleich grosses E-Auto eine CO₂-Einsparung – es sei denn, das Auto wird kaum genutzt. Die Erkenntnis ist nicht neu, wurde mit dem Studienergebnis aber wissenschaftlich bestätigt.

Doch statt die Studie zu veröffentlichen, entschied sich das Bundesamt, die Ergebnisse zurückzuhalten. Erst auf Anfrage des Magazins «Republik» und des WAV-Recherchekollektivs wurde das Dokument herausgegeben. Gleichzeitig distanzierte sich das Amt schriftlich von den Schlussfolgerungen mit der Begründung, die Rahmenbedingungen hätten sich seit der Beauftragung 2022 verändert. Die Studie gebe keine eindeutige Antwort mehr.

Fachlich sauber aber politisch heikel

Diese Zurückhaltung stiess bei Fachleuten auf Unverständnis. Wissenschaftler wie Romain Sacchi vom Paul-Scherrer-Institut lobten die Studie als «hervorragend» und deren Ergebnisse als «eindeutig». Auch der Touring Club Schweiz (TCS), von dem mehrere Expert*innen beteiligt waren, zeigte sich überrascht über die Nichtpublikation.

Interne E-Mails, die durch ein weiteres Öffentlichkeitsgesuch zugänglich wurden, zeigen: Die Studie sorgte innerhalb des Bundesamts für Energie für Nervosität. Sie sei «möglicherweise heikel», hiess es in einer Nachricht vom Dezember 2024. Man fürchtete, die Empfehlungen könnten als elitär wahrgenommen oder politisch instrumentalisiert werden – besonders in einem Klima, in dem die Bundesverwaltung ohnehin kritisch gesehen werde.

Obwohl das BFE unter dem SVP-Bundesrat Albert Rösti steht – früher Lobbyist für Heizöl und Automobilwirtschaft – deuten die Mails darauf hin, dass die Entscheidung zur Nichtveröffentlichung auf Abteilungsebene fiel. Erst spät wurde das General­sekretariat und der Bundesrat selbst informiert. Rösti hatte sich als Nationalrat durchaus positiv zur Elektromobilität geäussert.

Die internen Diskussionen zeigen, wie krampfhaft nach Gründen gesucht wurde, um die Herausgabe zu verhindern. Ideen wie eine Umdeklarierung zum «Zwischenbericht» wurden rechtlich verworfen. Schliesslich argumentierte das Amt, die Studie sei unvollständig und solle überarbeitet werden. Trotzdem wurde sie nach rechtlichem Druck an die Medien weitergegeben.

Angst vor rechter Kritik statt faktenbasierter Politik

Die Studie kostete 118’000 Franken – Steuergelder, die laut dem grünliberalen Nationalrat Jürg Grossen nicht einfach in der Versenkung verschwinden dürften. Die Ergebnisse seien weder überraschend noch umstritten, sagt er. Auch Martin Winder vom Verkehrsclub der Schweiz (VCS) betont: «Solche Studien sind zentral für eine klimafreundliche Verhaltensorientierung.»

Der eigentliche Skandal laut «Republik»: Eine staatliche Stelle enthält wissenschaftlich fundierte Informationen aus Angst vor Reaktionen bewusst der Öffentlichkeit vor. Und das in einem Bereich, in dem die Schweiz ohnehin hinterherhinkt. Zwar sollte bis zu diesem Jahr jedes zweite neu zugelassene Auto ein E-Auto sein – real sind es derzeit aber nur rund 30 Prozent. Der Verkehrssektor bleibt der grösste CO₂-Verursacher des Landes.

Zwischen den Zeilen der internen Kommunikation wird deutlich: Die Befürchtung, die Studie könne als politisches Statement gegen fossile Mobilität gelesen werden, war entscheidend für deren Zurückhaltung. Man wollte keine Angriffsfläche für Medien oder rechtspopulistische Kreise bieten, die vor «staatlicher Umerziehung» warnen, so das Fazit der «Republik».

Doch genau dieses Schweigen untergräbt die Glaubwürdigkeit einer faktenbasierten Energie- und Klimapolitik.

