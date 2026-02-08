Wer einen Angriff verschweigt, riskiert seit Oktober Bussen von bis zu 100’000 Franken. (Archivbild) Nicolas Armer/dpa

Seit zehn Monaten gilt in der Schweiz eine Meldepflicht für Cyber-Angriffe – seither wurden zahlreiche Vorfälle bei Spitälern, Banken und Behörden registriert.

Verstösse gegen die Meldepflicht gab es keine.

Insgesamt gingen 65’000 Fälle ein, vor allem Betrugs- und Phishing-Versuche. Mehr anzeigen

Seit gut zehn Monaten gilt in der Schweiz eine Meldepflicht für Cyber-Attacken auf zentrale Einrichtungen wie Spitäler, Banken oder Energieversorger – und schon jetzt zeigt sich das Ausmass der Bedrohung: Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) erhielt seit Inkrafttreten der Regelung im vergangenen April 264 Meldungen.

Besonders häufig betroffen seien Verwaltungen, Telekom- und IT-Unternehmen sowie Akteure im Finanzsektor, erklärte Sprecherin Gisela Kipfer dem «Blick».

Wer einen Angriff verschweigt, riskiert seit Oktober Bussen von bis zu 100’000 Franken. Bisher musste das Bundesamt allerdings noch keine Sanktionen verhängen, laut Kipfer gab es bislang keine bekannten Verstösse.

Überlastungsattacken und Datendiebstähle

Zu den gemeldeten Angriffen zählen vor allem Überlastungsattacken, Schadsoftware-Infektionen und gezielte Datendiebstähle, schreibt «Blick» weiter. Die eingehenden Berichte werden zentral ausgewertet, um Muster zu erkennen und mit präventiven Massnahmen auf neue Gefahren reagieren zu können. Dafür steht den betroffenen Einrichtungen ein digitales Meldeportal zur Verfügung.

Abseits der kritischen Infrastrukturen bleibt die Cyber-Gefahr ebenfalls hoch: Im vergangenen Jahr gingen beim BACS 65’000 Meldungen aus der Bevölkerung und von Firmen ein, leicht mehr als 2024. Besonders verbreitet sind Betrugsversuche über falsche Anrufe, täuschend echte Anlageangebote oder Phishing-Mails.