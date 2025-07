Bundesbeamte kommen am Freitag nicht mehr ins Büro

Bleiben immer häufiger geschlossen: Koch in einer Kantine. (Symbolbild) KEYSTONE

Weil immer weniger Angestellte am Freitag ins Büro kommen, bleibt die Kantine des Bundesamts für Umwelt in Ittigen bei Bern geschlossen. Die Homeoffice‑Praxis der Bundesverwaltung gerät damit ins Visier der Politik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Bafu-Standort Ittigen ist die Kantine freitags dicht – zu wenige Gäste.

Grund: Viele Bundesangestellte nutzen Freitag für Homeoffice oder Teilzeit.

SVP-Politiker fordern, die Homeoffice‑Regeln des Bundes zu verschärfen. Mehr anzeigen

Die Kantine des Bundeamts für Umwelt am Standort Ittigen bei Bern bleibt am Freitag zu. Wer am Freitag am Standort arbeitet, muss auswärts essen oder sein Essen selbst mitbringen.

Der Grund ist schlicht – zu wenige Gäste. Seit die Pandemie flexible Arbeitsformen salonfähig gemacht hat, verlegen viele Mitarbeitende ihren Bürotag auf Montag bis Donnerstag und arbeiten am Freitag lieber zu Hause oder sind gar nicht im Dienst. Seit der Pandemie ist der Freitag zum beliebtesten Homeoffice‑Tag in der Bundesverwaltung geworden.

Wie das Amt gegenüber dem «Blick» bestätigt, wurde die Schliessung in Absprache mit dem Kantinenbetreiber beschlossen. Grund sei die «sehr geringe Nachfrage» am Ende der Woche. Ähnlich sieht es in anderen Bundesämtern aus: Manche reduzieren ihr Angebot, andere setzen auf Automaten.

Politische Diskussionen rund um Homeoffice

Doch das Thema sorgt für politischen Zündstoff. Kritiker wie SVP‑Nationalrat Thomas Burgherr bemängeln gegenüber der Zeitung eine «fehlende Präsenz» in den Ämtern und fordern, die Homeoffice‑Politik des Bundes einzuschränken.

Der Bund hält dagegen: Flexible Modelle seien nötig, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben. Laut einer Umfrage können 83 Prozent der Bundesangestellten mobil arbeiten, 74 Prozent tun es regelmässig.

2026 zieht das Bafu in einen Neubau auf den Uvek‑Campus in Ittigen. Ob die neue Kantine dann auch am Freitag geöffnet sein wird, ist noch offen.