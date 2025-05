So soll er dereinst aussehen, der Hotel-Neubau von Mövenpick in Glattbrugg ZH. Bis zum Baustart muss das Projekt aber noch einige juristische Hürden nehmen. Visualisierung HRS

Mövenpick will in Glattbrugg ZH ein Hotel bauen. Dieses bekämpft die Priora AG, der die umliegenden Grundstücke gehören. Das Bundesgericht hat eine weitere Beschwerde abgewiesen. Ein Ende ist trotzdem nicht abzusehen.

Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mövenpick plant in Glattbrugg ein neues Hotel.

Die Priora AG bekämpft das Projekt mit diversen Einsprachen.

Das Bundesgericht hat eine weitere Beschwerde der Priora AG als unzulässig abgewiesen.

Trotzdem muss Mövenpick bis zur Baubewilligung noch viele Hürden nehmen. Mehr anzeigen

Die Mövenpick AG will in Glattbrugg auf dem Grundstück ihres ursprünglichen Hauptsitzes ein neues Hotel bauen. Seit Jahren bekämpft aber ein kapitalkräftiger Nachbar das Projekt: Die Priora AG, hervorgegangen aus der Swissair nach deren Konkurs. Diesem Unternehmen gehören die Grundstücke rund um die Parzelle, auf der Mövenpick bauen will.

Die Priora AG kämpft juristisch gegen die Verkehrserschliessung, die Parkplatzberechnung, den Teilrückbau eines Wendeplatzes, gegen Überdachungen und Abwasserleitungen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Zuletzt hat das Unternehmen die von der Stadt Opfikon erteilte Abwasseranschlussbewilligung angefochten, und zwar direkt vor Bundesgericht; die übliche Erst- und Zweitinstanz hat der Einsprecher gar nicht erst angerufen.

Darauf tritt das Bundesgericht nun nicht ein. Die Beschwerde sei unzulässig, da sie sich nicht gegen einen früheren Entscheid des Verwaltungsgerichts richtet, der bereits 2022 gegen die Priora AG entschieden hatte. Zudem erinnern die Bundesrichter an ihren Entscheid von 2022 in dieser Sache, an den sie gebunden seien.

Damals hatte Priora gegen einen Entscheid des Verwaltungsgerichts geklagt. Das Bundesgericht habe darauf entschieden, dass dieser nur ein Zwischenentscheid sei, gegen den nicht geklagt werden könne. Somit sei auch die neue Beschwerde nicht zulässig.

Priora AG hat eigene Pläne für das Gebiet

Die Priora AG hat wirtschaftliche Gründe, die Pläne von Mövenpick zu bekämpfen – nämlich ihr eigenes Entwicklungsprojekte «First District» und «Airport City». Diese Vorhaben erstrecken sich über das Gebiet rund um den Bahnhof Balsberg und das Mövenpick-Grundstück.

Die Stadt Opfikon und die kantonale Baudirektion prüfen nun die nächsten Schritte zur Bewilligung des Bauprojekts. Es ist noch unklar, ob für den Teilrückbau des Wendeplatzes und die Verkehrserschliessung des neuen Hotels ein Rechtsmittel für Dritte eröffnet werden muss. Auch die Genehmigung der Parkplatzberechnung steht noch aus.

Die Medienstelle des Mövenpick-Mutterhauses Accor in München hat sich bisher nicht zu den weiteren Plänen geäussert.

Patricia Meier, Abteilungsleiterin Bau und Infrastruktur der Stadt Opfikon, erklärt dem «Tages-Anzeiger», dass die Gemeinde die weiteren Schritte prüfe und in Kontakt mit der kantonalen Baudirektion stehe.

Der Entscheid des Bundesgerichts ist nur ein Etappensieg für Mövenpick. Noch gibt es zahlreiche weitere Verfahrensschritte, gegen die Priora Einspruch erheben kann. Ob und wann Mövenpick mit dem Bau beginnen kann, steht in den Sternen.