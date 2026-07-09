Ein 93-jähriger vermacht seiner Nichte und seinem Neffen über 2,6 Millionen Franken, der Bruder soll leer ausgehen. Weil der Erblasser jedoch dement war, erklärt das Bundesgericht das Testament für ungültig.

Trotz Beurkundung durch den Notar kann ein Testament für ungültig erklärt werden. (Symbolbild)

Darum geht’s Der 2016 verstorbene Joseph M. hinterlässt seiner Nichte und seinem Neffen mehr als 2,6 Millionen Franken – doch das Bundesgericht erklärt das Testament letztinstanzlich für ungültig.

Weil der Erblasser an Demez litt, sei er nicht in der Lage gewesen, selbstständig ein Testament zu verfassen.

Nichte und Neffe des Verstorbenen gehen leer aus und müssen für 25'000 Franken Gerichtskosten aufkommen.

Eine Expertin rät Menschen in ähnlicher Lage, das Testament nicht nur notariell, sondern auch medizinisch beglaubigen zu lassen. Zusammenfassung erstellt mit

Ungültiges Testament trotz Zeugen und Beurkundung durch den Notar? Das geht, wie ein Urteil des Bundesgerichts zeigt.

Über 2,6 Millionen Franken hatte der 2016 im Alter von 93 Jahren verstorbene Joseph M. seiner Nichte und seinem Neffen hinterlassen, wie der «Beobachter» berichtet. Das Testament wurde demnach von einem Notar beurkundet und von Zeugen bestätigt. Laut den Beiden wollte Joseph M. seinem Bruder nichts vererben. Regelmässig habe er diesen als «Sauhund» bezeichnet.

Doch der Bruder akzeptiert das Testament nicht und klagt erfolgreich vor dem Kantonsgericht Nidwalden. Weil Joseph M. an einer mittelgradigen Demenz litt, erklären die Richter*innen das Testament für ungültig. Die vermeintlichen Erben ziehen vor das Obergericht, welches ebenso dem Bruder Recht gibt. Schliesslich muss als letzte Instanz das Bundesgericht entscheiden.

Bundesgericht unterstellt Urteilsunfähigkeit

Nichte und Neffe argumentieren, das Testament sei trotz der Erkrankung ihres Onkels gültig. Der Verstorbene habe ein enges Verhältnis zu den Beiden gepflegt und seinen Bruder bewusst enterben wollen. Zudem hätten Notar und Zeugen Joseph M. volle Urteilsfähigkeit bescheinigt.

Der Bruder hingegen vertritt den Standpunkt, Jospeh M. sei wegen der fortgeschrittenen Erkrankung gar nicht in der Lage gewesen, ein Testament zu verfassen. Auch das Bundesgericht gibt ihm schliesslich Recht.

Für das Urteil stützen sich die Richter*innen auf ein forensisch-psychiatrisches Gutachten. Demnach litt Joseph M. bereits 2014 an Alzheimer und einer mittelgradigen Demenz. Das Bundesgericht kommt daher zu dem Schluss, der Erblasser sei nicht in der Lage gewesen, eigenständig ein Testament zu verfassen.

Aus dem Gutachten leiten die Richter*innen nicht nur einen vorübergehenden, sondern einen dauernden Schwächezustand ab. Es greife daher die Vermutung der generellen Urteilsunfähigkeit. Schliesslich sei die Entscheidung, den eigenen Bruder zu enterben, von so grosser Tragweite, dass der demenzkranke Joseph M. unmöglich vernünftig abwägen konnte.

Expertin rät zu ärztlicher Bestätigung

Das Bundesgericht bestimmt somit den Bruder von Joseph M. somit endgültig als Alleinerben. Statt 2,6 Millionen Franken zu kassieren, gehen Nichte und der Neffe des Verstorbenen nicht nur leer aus, sondern müssen nun auch 25'000 Franken Gerichtskosten tragen.

Doch die Beiden hätten ihr Argument durch die ärztliche Bestätigung eines «lichten Moments» zum Zeitpunkt der Testamenterstellung stützen können, wie es in dem Bericht heisst. Eine Expertin rät daher, ein Testament nicht nur notariell, sondern auch medizinisch beglaubigen zu lassen. Denn bei einem medizinisch nachgewiesenen, dauerhaften Schwächezustand vermute das Gesetz die Urteilsunfähigkeit.

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