Bundesrat Beat Jans warb letztes Jahr für die E-ID. Dieses Jahr soll sie kommen. Keystone/Anthony Anex

Die E-ID-Abstimmung bleibt gültig. Das Bundesgericht trat auf einen Teil der Beschwerden nicht ein und wies den Rest ab. Die festgestellten Unregelmässigkeiten seien nicht gravierend genug.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Bundesgericht weist Beschwerden gegen die E-ID-Abstimmung grösstenteils ab, teils aus formellen Gründen.

Uneinig waren sich die Richter bei verpassten Fristen und der Frage, wann diese zu laufen beginnen.

Verspätet gemeldete Zuwendungen von Medienhäusern reichen laut Gericht nicht aus, um die Abstimmung aufzuheben. Mehr anzeigen

Das Bundesgericht hat in einer öffentlichen Beratung die Beschwerden gegen die Referendumsabstimmung zur E-ID abgewiesen. Auf einen Teil der Beschwerden ist es wegen wegen verpasster Eingabefrist nicht eingetreten.

Die Frage, ob alle sechs Beschwerden rechtzeitig eingereicht wurden, war einer der Punkte, zu dem die Meinungen weit auseinander gingen. Zwei Richter waren der Ansicht, dass die Frist für das Einreichen der Stimmrechtsbeschwerde nicht mit der Publikation der Swisscom-Zuwendung auf der Plattform der eidgenössischen Finanzkommission (EFK) zu laufen begann.

Diese Seite «kenne kein Mensch», so ihre Meinung. Die Mehrheit beharrte jedoch darauf, weshalb auf diese Beschwerde nicht eingetreten wurde.

Somit blieben nur noch die nicht monetären Zuwendungen der Verlage Ringier und TX Group von rund 163'000 Franken übrig, über welche zu spät informiert wurde. Die verspätete Information hat jedoch nicht die Schwere, um eine Abstimmung aufzuheben, wie es die Beschwerdeführer verlangt hatten.

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