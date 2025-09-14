  1. Privatkunden
Tausendmal nicht bemerkt Bundeshaus korrigiert Tippfehler – jahrelang merkte es niemand

Petar Marjanović

14.9.2025

Schon 2004 fiel es niemandem auf.
Schon 2004 fiel es niemandem auf.
KEYSTONE

Manchmal liegt die grosse Symbolik im kleinsten Detail. Eine Korrektur im Bund macht es deutlich, wie ernst die Schweiz ihre Mehrsprachigkeit nimmt.

Petar Marjanović

14.09.2025, 10:58

14.09.2025, 11:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Nationalratssaal läuft seit Jahrzehnten alles nach einem strikten Abstimmungsschema ab – bis ins kleinste Detail digitalisiert.
  • Doch in diesem System versteckte sich über Jahre ein unscheinbarer Fehler, den kaum jemand bemerkte.
Mehr anzeigen

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Alltag belasten.

Könnte man meinen.

Die folgende Geschichte zeigt das Gegenteil. Sie dreht sich um die tausenden Abstimmungen, die jedes Jahr im Nationalratssaal stattfinden. Sie laufen stets nach demselben Schema ab: Die Nationalratspräsidentin erklärt, worüber abgestimmt wird und was «Ja» oder «Nein» bedeutet.

Mit einem Knopfdruck startet sie das Verfahren. Sekundenlang können die Nationalrätinnen und Nationalräte an ihren Plätzen einen der vier Tasten betätigen.

Jeder Knopfdruck löst eine Kette digitaler Prozesse aus: Einerseits wird die Entscheidung im Abstimmungsprotokoll erfasst, woraus automatisch eine PDF-Datei generiert und archiviert wird. Andererseits erscheinen die Voten sofort auf den beiden Bildschirmen im Saal.

Von Sekunde zu Sekunde füllt sich so eine Halbkreis-Grafik, bis sie blinkt – das Signal, dass die Abstimmung gleich schliesst.

Am Ende erscheint in grossen Lettern das Resultat: Wie viele stimmten Ja, wie viele Nein, wie viele enthielten sich?

Dieses durchdachte System funktioniert seit 1994 – mehr als fünftausend Mal pro Amtszeit eines Nationalratsmitglieds. 

So sah es 2002 noch mit sehr alten Bildschirmen aus.
So sah es 2002 noch mit sehr alten Bildschirmen aus.
KEYSTONE

Tausendfach blickten die Abgeordneten auf den Bildschirm, in der Hoffnung auf einen Sieg.

Nur eines fiel kaum jemandem auf: ein Tippfehler.

Das italienische Wort für «Ja» schreibt man nicht mit Punkt auf dem i, sondern mit einem Strich – dem «Gravis». Er zeigt an, dass die Silbe betont werden muss.

Ohne dieses Strichlein, ergibt sich ein anderes Wort. «Si» heisst schlicht «sich». Etwa in Si lava le mani: Er wäscht sich die Hände.

Für detailverliebte Tessinerinnen und Tessiner stand auf dem Bildschirm also «Ja, Ja, Sich». Doch niemand schien sich daran zu stören – oder zumindest beschwerte sich niemand.

Das änderte sich im Juni 2024, als Anna Riva, RSI-Journalistin und Co-Präsidentin des Bundeshaus-Journalistenverbands, den Generalsekretär der Bundesversammlung auf den Fehler hinwies. 

Der Halbkreis mit den vielen Punkten wird oft für Social Media fotografiert.
Der Halbkreis mit den vielen Punkten wird oft für Social Media fotografiert.
KEYSTONE

Ihr Anliegen wurde ernst genommen. Noch vor den Sommerferien wurde festgelegt, wer die Korrektur vornehmen soll: ein Parlamentsdiplomat, «Capo area Affari internazionali» und selbst italienischer Muttersprachler.

Er leitet nicht nur den Bereich Internationales, sondern auch die Übersetzungsabteilung. Dort fand er die zuständige Person im technischen Dienst, welche die Änderung prompt umsetzte.

Im September 2024 nahm dann auch das Tessin Notiz davon. Das Forum «für die italienische Schweiz» feierte die Korrektur auf seiner Website als «kleinen, aber bedeutenden Schritt für die Verteidigung der Mehrsprachigkeit».

Und die besonders aufmerksamen Leser*innen hier werden bemerkt haben: Mit «Gea» und «Na» ist seither auch die rätoromanische Schweiz auf dem Bildschirm vertreten. 

Der Bildschirm aus dem Jahr 2020. Zwar mit «Gea», aber ohne Strichlein beim «Si».
Der Bildschirm aus dem Jahr 2020. Zwar mit «Gea», aber ohne Strichlein beim «Si».
KEYSTONE

Anders als bei der italienischen Änderung passierte die Anpassung fürs Romanische feierlicher. Der Bündner Mitte-Nationalrat Martin Candinas erinnert sich: «Vor etwa sieben Jahren meldete sich Anton Derungs, Alt-Kreispräsident aus dem Val Lumnezia, und erzählte mir: Es kann doch nicht sein, dass die rätoromanische Sprache auf dem Bildschirm fehlt!»

Er habe sich dann dasselbe gedacht: «Das kann definitiv nicht sein.» Er wandte sich umgehend an die Parlamentsdienste und teilte ihnen mit, dass es für das fehlende «Gea» «keinen vernünftigen Grund» gebe.

Candinas betont, dass er nicht «der Motor» hinter dem Vorschlag gewesen sei. «Das kam aus dem Volk», präzisiert er. Die Parlamentsdienste nahmen den Vorschlag wohlwollend auf, denn im darauffolgenden Sommer war es ohnehin geplant gewesen, Anpassungen an den Bildschirmen vorzunehmen. 

Als die Anpassung erledigt war, wurde Derungs von Candinas ins Bundeshaus eingeladen. Dort erklärte der Alt-Kreispräsident, wieso ihm die Anpassung viel bedeutet: «Wir mussten wirklich sehr dafür kämpfen, dass das Rätoromanische als vierte Landessprache anerkannt wird.»

Transparenzhinweis: Der Autor des Artikels ist zusammen mit Anna Riva im Vorstand der Vereinigung der Bundeshaus-Journalisten.

