Die Bundesrätin Viola Amherd bei ihrer Rede anlässlich der Bundesfeier Luzern auf dem Europaplatz in Luzern. (31. Juli 2023) Bild: Keystone/Urs Flüeler

Die Landesregierung startet am Nationalfeiertag zu einer Reden-Tournee durch die ganze Schweiz. Aussenminister Ignazio Cassis feiert sogar in Indonesien. Insgesamt elf Reden halten die Bundesrätinnen und Bundesräte am Dienstag.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Bundesrätinnen und Bundesräte halten heute, 1. August, insgesamt elf Reden zur Feier der Eidgenossenschaft.

Die Landesregierung startet am Nationalfeiertag zu einer regelrechten Reden-Tournee durch die ganze Schweiz.

Die Rede auf dem symbolträchtigen Rütli hält Elisabeth Baume-Schneider.

Aussenminister Ignazio Cassis feiert sogar in Indonesien.

Erste Reden zur Bundesfeuer fanden bereits am Montagabend statt. Mehr anzeigen

Die diesjährige Rede auf dem symbolträchtigen Rütli hält Elisabeth Baume-Schneider. Am Morgen tritt die Bundesrätin ausserdem beim Bauernbrunch in Muotathal SZ auf. Auch Guy Parmelin startet seinen Tag mit einer Rede an einen Bauernbrunch, in Schwarzsee FR. Seine zweite Bundesfeier-Ansprache hält er in Cully VD.

Bundespräsident Alain Berset tritt am Nationalfeiertag in Domdidier FR und in Lausanne VD auf, Albert Rösti hält Reden in den zwei Solothurner Gemeinden Härkingen und Lüterswil-Gächliwil, und im Swissminiatur-Freiluftmuseum in Melide TI. Karin Keller-Sutter feiert in Rapperswil-Jona SG.

Erste Reden zur Bundesfeuer fanden bereits am Vorabend statt. Viola Amherd hielt ihre Ansprache am 31. Juli in Luzern. Auch Alain Berset trat bereits am Montag in Aegerten BE ans Rednerpult.

Bundespräsident Alain Berset bedankt sich für einen Rasierer, der ihm bei der Bundesfeier in Aegerten BE in einem Geschenkkorb überreicht wurde. (31. Juli 2023) Bild: Keystone/Peter Klaunzer

ceel, sda