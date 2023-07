Musk: Werden Twitter als Marke «bald Adieu sagen»

San Francisco, 23.07.2023: Heisst Twitter bald nicht mehr Twitter? Besitzer Elon Musk erweckt den Eindruck, dass er den Namen des Kurznachrichten-Dienstes fallenlassen will. Man werde «der Twitter-Marke bald Adieu sagen», schreibt der Tech-Milliardär auf der eigenen Plattform. Nach und nach würden auch «alle Vögel» folgen, ergänzte er mit einem offensichtlichen Hinweis auf das Twitter-Logo mit dem blauen Vogel. Musk hatte Twitter im vergangenen Oktober für rund 44 Milliarden Dollar gekauft. Wenn jemand ein ordentliches Logo mit einem X bei Twitter veröffentliche, werde man es zügig weltweit einführen, schreibt Musk jetzt. Da Musk generell gern provoziert, ist unklar, ob er die Änderung tatsächlich durchziehen will – oder sich nur einen Spass erlaubt und für Gesprächsstoff sorgen will. So liess er bereits im April das Twitter-Logo für wenige Tage durch das Symbol der Digitalwährung Dogecoin ersetzen. Der Kurs des von Musk häufig gelobten Krypto-Coins ging daraufhin kurzfristig hoch.

24.07.2023