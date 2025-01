Hier gibt Amherd ihren Rücktritt bekannt. Bundesrätin Viola Amherd tritt Ende März zurück. Das gibt die VBS-Chefin am Mittwoch überraschend bekannt. 15.01.2025

Bundesrätin Viola Amherd tritt Ende März zurück. Das hat die VBS-Chefin am Mittwoch überraschend bekanntgegeben.

Bundesrätin Viola Amherd tritt zurück. Das gab die Chefin des VBS soeben an einer Medienkonferenz bekannt. Sie scheide per 31. März aus dem Bundesrat aus, sagte Amherd vor den Medien. Nach 30 Jahren in der Politik sei es Zeit für etwas Neues.

«Ich habe seit einiger Zeit darüber nachgedacht», sagte Amherd und fügte scherzhaft an, «da die Medien mich jeden Tag gefragt haben, wann ich den Rücktritt einreiche, ist dieser Entscheid ein wenig schneller gereift.»

In den vergangenen Monaten ist die Kritik an Amherd gewachsen. «Ich denke, dass man solche Sachen ernst nehmen sollte. Es war sicher nicht alles perfekt», so Amherd. Die Frage, ob sie nun vor Problemen wegrenne, beantwortete die VBS-Chefin vielsagend mit den Worten: «Böse Zungen soll man reden lassen.»

Die Nachfolge solle nun in der Frühlingssession gewählt werden. Der aussergewöhnliche Zeitpunkt sei nicht aussergewöhnlich, sagte Amherd. «Wir haben rund zwei Monate für die Vorbereitung. Die Abläufe sind klar.»

Will Amherd einen Bundesrat Pfister verhindern?

In den letzten Jahrzehnten sei kein Departementschef so lange im VBS geblieben. «Es war extrem spannend, aber ich bin hier schon fast eine Seniorin», scherzte die Bundesrätin. Nun sei es an der Zeit für etwas Neues. Sie freue sich etwa auf die Frauen-EM. «Nun habe ich Zeit, um die Spiele zu schauen.» Sie freue sich vor allem auf Ruhe und Erholung. «Ich will momentan kein neues Mandat.»

Über ihre Zeit im Bundesrat nehme sie vor allem positive Erinnerungen mit, sagte Amherd. «Ich bin dankbar, dass ich so viel erreichen durfte», fügte Amherd hinzu. Und: «Ich bin wunschlos glücklich.»

Mitte-Präsident Gerhard Pfister hat seinen Rücktritt auf Sommer bekannt gegeben. Amherd kommt ihm nun zuvor. Dass sie damit einen Bundesrat Pfister verhindern wolle, verneinte Amherd. «Er ist genauso im Rennen wie andere auch. Es gibt auch ein Vizepräsidium, welches eine Partei führen könnte.» Sie habe Pfister über ihren Rücktritt «kurz vor der Öffentlichkeit» informiert.

