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Eingriff an Lendenwirbelsäule Bundesrat Albert Rösti hat Operation «gut überstanden»

Petar Marjanović

29.4.2026

Bundesrat Albert Rösti wird die nächsten Tage nicht im Bundeshaus sein.
Bundesrat Albert Rösti wird die nächsten Tage nicht im Bundeshaus sein.
KEYSTONE

Aufatmen im Bundesrat: Umwelt- und Verkehrsminister Albert Rösti (SVP) hat seine Rücken-Operation gut überstanden. Der 58-jährige SVP-Magistrat führt sein Departement nun für mehrere Wochen von zuhause aus – an Bundesratssitzungen wird er telefonisch zugeschaltet.

Petar Marjanović

29.04.2026, 16:03

29.04.2026, 16:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bundesrat Albert Rösti (SVP) ist diese Woche am Rücken operiert worden.
  • Wie sein Departement mitteilt, handelte es sich um einen nicht weiter aufschiebbaren Nerven-Eingriff an der Lendenwirbelsäule.
  • In den nächsten Wochen arbeitet der 58-Jährige eingeschränkt von zu Hause aus und nimmt an den Bundesratssitzungen telefonisch teil.
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Bundesrat Albert Rösti (SVP) hat sich diese Woche am Rücken operieren lassen. Der Eingriff sei «einwandfrei» verlaufen, teilt der SVP-Magistrat mit. «Ich bin erleichtert und dankbar», so Rösti. Für eine gute Genesung seien nun die kommenden Tage im Spital wichtig, anschliessend stehe die Erholung im Vordergrund.

Bereits vergangene Woche hatte das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) die Operation angekündigt. Nach Informationen von blue News handelt es sich um einen Nerven-Eingriff an der Lendenwirbelsäule. Die Operation sei medizinisch nicht länger aufschiebbar gewesen, heisst es bei der Medienstelle. Grund sei eine Erkrankung, nicht ein Unfall.

Aus dem Umfeld des Bundesrates war schon länger zu hören, dass Rösti unter starken Schmerzen leidet. Lange habe er versucht, diese ohne Operation in den Griff zu bekommen – in der Öffentlichkeit liess er sich nichts anmerken. Zuletzt verschärften sich die Beschwerden jedoch so stark, dass er sich zum Eingriff an den Bandscheiben entschied.

Nächste Woche im Spital. Bundesrat Albert Rösti muss operiert werden – das ist der Grund

Nächste Woche im SpitalBundesrat Albert Rösti muss operiert werden – das ist der Grund

Rösti (58) zeigte sich vor der Operation «guter Dinge» und rechnet mit einer raschen Genesung. In den nächsten Wochen arbeitet der Verkehrs- und Umweltminister eingeschränkt von zu Hause aus. An den Bundesratssitzungen nimmt er vorerst telefonisch teil. Öffentliche Auftritte, Reisen und externe Termine sagt er ab oder verschiebt sie.

Pfister übernimmt in dringenden Fällen

Die Departementsleitung sei sichergestellt, schreibt das Uvek. Als offiziellen Stellvertreter hatte der Bundesrat bereits nach der Bundesratswahl Verteidigungsminister Martin Pfister (Mitte) bestimmt. Er übernimmt in dringenden Fällen. Ansonsten vertreten Amtsdirektorinnen, Amtsdirektoren und Mitarbeitende des Departements den Bundesrat an Terminen.

Für Rösti ist es der zweite gesundheitliche Ausfall innert Jahresfrist. Im Januar 2026 legte ihn eine Magen-Darm-Grippe lahm. Damals sagte er unter anderem zwei Medienkonferenzen zu den Abstimmungen über die SRG- und die Klimafonds-Initiative ab.

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