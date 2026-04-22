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Nächste Woche im Spital Bundesrat Albert Rösti muss operiert werden – das ist der Grund

Petar Marjanović, Bern

22.4.2026

Bundesrat Albert Rösti informierte am Mittwoch die Kolleg*innen über eine geplante OP.
Bundesrat Albert Rösti informierte am Mittwoch die Kolleg*innen über eine geplante OP.
KEYSTONE

Rücken-OP für Bundesrat Albert Rösti (SVP): Der Verkehrsminister muss nächste Woche operiert werden. Er hat diverse Termine abgesagt.

Petar Marjanović, Bern

22.04.2026, 12:00

22.04.2026, 13:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bundesrat Albert Rösti (SVP) muss sich nächste Woche einer «dringend notwendigen Rückenoperation» unterziehen.
  • Der Verkehrs- und Umweltminister arbeitet in den kommenden Wochen eingeschränkt von zu Hause aus und nimmt an den Bundesratssitzungen vorerst telefonisch teil.
  • Als Stellvertreter steht Verteidigungsminister Martin Pfister (Mitte) bereit – es ist bereits Röstis zweiter gesundheitlicher Ausfall innert Jahresfrist.
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Bundesrat Albert Rösti (SVP) fällt wegen einer Rückenoperation wochenlang im Bundeshaus aus. Der Eingriff findet nächste Woche statt und sei medizinisch nicht weiter aufschiebbar, wie sein Departement am Mittwoch mitteilt.

Kurz vor dem Versand der Mitteilung hatte Rösti seine Kolleginnen und Kollegen im Gesamtbundesrat an der «extra muros»-Sitzung in Estavayer-le-Lac über die geplante Operation informiert. Nach Informationen von blue News handelt es sich um einen Nerven-Eingriff an der Lendenwirbelsäule. Der Grund sei eine Erkrankung und kein Unfall.

Rösti (58) sei «guter Dinge» und rechne mit einer raschen Genesung. In den kommenden Wochen arbeitet der Verkehrs- und Umweltminister eingeschränkt von zu Hause aus. An den Bundesratssitzungen nimmt er vorerst telefonisch teil. Öffentliche Auftritte, Reisen und externe Termine werden abgesagt oder verschoben.

Pfister übernimmt in dringenden Fällen

«Die Operation ist dringend notwendig und kann nicht warten», wird Rösti in der Mitteilung zitiert. Er wolle den Eingriff jetzt vornehmen, «damit ich danach wieder mit vollem Einsatz für mein Departement und die Schweiz da sein kann».

Die Führung des Departements sei sichergestellt. Als offizieller Stellvertreter wurde bereits nach der Bundesratswahl Verteidigungsminister Martin Pfister (Mitte) bestimmt. Er übernimmt in dringenden Fällen. Ansonsten vertreten Amtsdirektorinnen, Amtsdirektoren und Mitarbeitende des Departements den Bundesrat an Terminen.

Für Rösti ist es bereits der zweite gesundheitliche Ausfall innert Jahresfrist. Im Januar 2026 legte ihn eine Magen-Darm-Grippe lahm. Damals musste er unter anderem zwei Medienkonferenzen zu den Abstimmungen über die SRG- und die Klimafonds-Initiative absagen.

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