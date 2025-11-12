Der Bundesrat bereitet die Einführung einer biometrischen Identitätskarte (ID) vor. Auf dem Chip dieser Karte werden ein Gesichtsbild und zwei Fingerabdrücke gespeichert. Geben soll es die neue ID ab Ende 2026, und ihr Bezug wird freiwillig sein.
Die biometrischen Daten sollen die ID besser vor Missbrauch schützen, wie es in der Mitteilung vom Mittwoch hiess. Für eine neue ID wird mit oder ohne Chip die gleiche Gebühr verlangt. So hat es eine Arbeitsgruppe vorgeschlagen, der Vertreterinnen und Vertreter von Bund und Kantonen sowie der Preisüberwacher angehören.
Schweizerinnen und Schweizer können je nach Bedarf zwischen biometrischer und herkömmlicher ID wählen. Der Bundesrat empfiehlt für Reisen in der EU die biometrische Variante. EU-Länder stellten seit 2021 nur noch biometrische Identitätskarten aus, schreibt er. Die biometrische ID solle die Reisefreiheit in der EU gewährleisten.
Die Einführung der biometrischen ID macht organisatorische Anpassungen nötig. Der Bundesrat hat deshalb am Mittwoch die Revision der Ausweisverordnung und der Verordnung über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige in eine Vernehmlassung. Diese dauert bis zum 28. Februar 2026.
Neuer Döner-Hype? Tentakel am Spiess sorgt für Wirbel
Mitten in Karlsruhe dreht sich jetzt Oktopus am Spiess. Im Stadtzentrum serviert die rumänische Kette Pescobar jetzt den sogenannten «Oktopus-Döner» – allerhand Tentakel mitsamt Saugnäpfen, zusammengepresst in die Form eines Döner-Spiesses. Die Meinungen über den Okto-Döner sind geteilt.
09.11.2025
Müsli, Bowl & Co: Wo Zuckerfallen im Alltag lauern
Kekse, Schokoküsse, Cola oder Nussnugatcreme: Bei bestimmten Lebensmitteln ist den meisten klar, dass massig Zucker in ihnen steckt. Doch es gibt auch Produkte, bei denen das nicht auf den ersten Blick so klar ist. Morgens greifen viele Menschen gern zu Müsli mit Joghurt, einem Smoothie oder getoastetem Vollkornbrot mit Marmelade oder Honig. Doch darin steckt oft zugesetzter Zucker, der nicht gleich als solcher wahrgenommen wird.
08.11.2025
Python-Angriff in Borneo: Sechs-Meter-Python wickelt sich um den Hals eines Mannes
Als eine Gruppe Schlangenforscher einen sechs Meter langen Python im indonesischen Sumpf entdecken, fällt einer der Männer ins Wasser. Das Tier schnappt sich die Beute: Können die Männer das Opfer befreien?
07.11.2025
Neuer Döner-Hype? Tentakel am Spiess sorgt für Wirbel
Müsli, Bowl & Co: Wo Zuckerfallen im Alltag lauern
Python-Angriff in Borneo: Sechs-Meter-Python wickelt sich um den Hals eines Mannes