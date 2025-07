Bundespräsidentin: «Man muss mit den Nicht-St-Gallern nachsichtig sein»

Alle Jahre wieder vor der politischen Sommerpause begibt sich der Bundesrat auf seine traditionelle zweitägige Reise. Ebenso traditionell führt diese in den Heimatkanton der jeweiligen Bundespräsidentin oder des Bundespräsidenten. Mit Karin Keller-Sutter ist dieses Jahr der Kanton St. Gallen an der Reihe. Im Rahmen der Bundesratsreise tauscht sich die Landesregierung an einem Apéro jeweils auch mit der Bevölkerung aus. Bei ihrer Rede in Rapperswil-Jona macht die Bundespräsidentin einen Seitenhieb an die Nicht-St-Galler, die meinten, dass Rapperswil-Jona im Kanton Zürich liegen würde.

26.06.2025