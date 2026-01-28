  1. Privatkunden
Viertelstundentakt Zürich–Bern Mit diesen Grossprojekte will Rösti den Verkehr entlasten

SDA

28.1.2026 - 13:30

Verkehrsminister Albert Rösti hat am Mittwoch die neusten Beschlüsse des Bundesrats zum Konzept Verkehr 2045 präsentiert.
Verkehrsminister Albert Rösti hat am Mittwoch die neusten Beschlüsse des Bundesrats zum Konzept Verkehr 2045 präsentiert.
Keystone

Der Bundesrat hat am Mittwoch Eckwerte beschlossen für den Ausbau der Verkehrsinfrastrukturen bis ins Jahr 2045. Er will mehr Kapazität für die Bahn und Engpässe im Nationalstrassennetz beheben. Dabei verzichtet er auf etliche Strassen-Projekte.

Keystone-SDA

28.01.2026, 13:30

28.01.2026, 14:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat hat Leitlinien für die Verkehrsinfrastruktur bis 2045 beschlossen und plant erstmals eine gemeinsame Vorlage für Bahn, Strasse und Agglomerationen.
  • Für die Bahn sind unter anderem neue Taktverbindungen sowie Grossprojekte wie der Durchgangsbahnhof Luzern vorgesehen, finanziert durch 24 Milliarden Franken bis 2045.
  • Im Strassenbereich werden prioritäre Engpassbeseitigungen umgesetzt, während über 30 Nationalstrassenprojekte – darunter mehrfach abgelehnte A1-Ausbauten – gestrichen werden.
Mehr anzeigen

Zum ersten Mal will der Bundesrat bei der Planung den Bahnverkehr und den Strassenverkehr sowie die Agglomerationen in einer gemeinsamen Vorlage angehen. Die Vernehmlassung soll im Juni beginnen.

Für die Bahn will der Bundesrat per 2030 eine Verbesserung der Verbindung von Biel nach Lausanne und Genf. Per 2035 sollen der Viertelstundentakt zwischen Zürich und Bern sowie Halbstundentakte zwischen Bern und Luzern, Basel und Zürich folgen. Auch im Regionalverkehr soll es systematische Halbstundentakte geben.

Hinzu kommen sollen bis 2045 weitere Grossprojekte. Darunter sind – vom Parlament bewilligt – die erste Etappe des Durchgangsbahnhofs Luzern und der Grimseltunnel. Auf welche Bahnprojekte verzichtet werden soll, will der Bundesrat zu Beginn der Vernehmlassung darlegen.

Zur Finanzierung der Bahnprojekte schlägt der Bundesrat vor, das Mehrwertsteuer-Promille zugunsten des Bahninfrastrukturfonds (BIF) über 2030 hinaus zu verlängern. Das generiere bis 2045 zusätzliche 8 Milliarden Franken, schreibt er. Insgesamt stünden so für Bahn-Ausbauten bis 2045 24 Milliarden Franken zur Verfügung.

Auf dem Nationalstrassennetz will der Bundesrat Projekte vorziehen, die rasch umsetzbar sind. Auf der A1 will er zwei Engpässe beheben mit dem Ausbau auf sechs Spuren zwischen Aarau-Ost und der Verzweigung Birrfeld im Kanton Aargau sowie zwischen Perly und Bernex im Kanton Genf.

Über 30 Nationalstrassen-Projekte sollen hingegen wegfallen, darunter die an der Urne abgelehnten A1-Erweiterungsprojekte zwischen Schönbühl und Kirchberg im Kanton Bern und zwischen Le Vengeron GE und Nyon VD. Hier sollen betriebliche Massnahmen wie die Umnutzung des Pannenstreifens Abhilfe schaffen gegen Staus.

Kristoffersen tobt nach Meillard-Show: «Es ist völlig lächerlich»
Diese Stars stellen sich öffentlich gegen ICE
Kein Kredit für Morettis in Frankreich – dafür in der Schweiz +++ Polizei löschte Bilder von 250 Kameras
Windows-11-Patch legt PCs lahm – was du jetzt tun kannst
Ameti-Anwalt: «Klägern geht es um Remigration» +++ Urteil um 15 Uhr erwartet

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22) «This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place» Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage – und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde. Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien. Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union. Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.

23.01.2026

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.

20.01.2026

Machtkampf um die Fed: Notenbankchef Powell stellt sich gegen Trump

Machtkampf um die Fed: Notenbankchef Powell stellt sich gegen Trump

Washington, 12.01.2026: Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank eskaliert. Jerome Powell weist strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn und eine drohende Anklage als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve zurück. Powell soll im Zusammenhang mit der mehrjährigen Sanierung von Gebäuden der Zentralbank in Washington vor dem Senat Falschaussagen gemacht haben, so der Vorwurf. Der Fed-Chef sieht darin allerdings nur einen Vorwand: O-Ton Jerome Powell, Chef der US-Notenbank «Es geht darum, ob die Fed die Zinssätze weiterhin auf Grundlage von Fakten und wirtschaftlichen Gegebenheiten festlegen kann – oder ob die Geldpolitik stattdessen von politischem Druck oder Einschüchterung bestimmt wird.» Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren wirft Trump eine «korrupte Übernahme» der Zentralbank vor. Warum Trumps Justizministerium ausgerechnet jetzt gegen Powell vorgeht, ist unklar. Dessen Amtszeit endet ohnehin im Mai. Trump will noch im Januar seinen Wunschkandidaten für die Nachfolge auf dem Chefposten der Federal Reserve bekanntgeben.

12.01.2026

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Machtkampf um die Fed: Notenbankchef Powell stellt sich gegen Trump

Machtkampf um die Fed: Notenbankchef Powell stellt sich gegen Trump

Banken. Verdacht auf Geldwäsche: BKA durchsucht Deutsche Bank

BankenVerdacht auf Geldwäsche: BKA durchsucht Deutsche Bank

Pharmaindustrie. Neuer Ärger für die Pharmabranche in den USA

PharmaindustrieNeuer Ärger für die Pharmabranche in den USA

Straßenverkehr. Bundesrat beschliesst Eckwerte für Verkehrsinfrastruktur bis 2045

StraßenverkehrBundesrat beschliesst Eckwerte für Verkehrsinfrastruktur bis 2045