Bundesrat bremst Tempo 30 – so reagieren die Befürworter

Der Bundesrat will die Hürden für Tempo-30-Zonen auf verkehrsreichen Strassen in Städten erhöhen. Der Gemeinde- und der Städteverband sowie der VCS kritisieren den Vorschlag scharf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bundesrat hat einen Verordnungsentwurf vorgestellt, der Gemeinden das Verfügen von Tempo-30-Zonen auf verkehrsorientierten Strassen erschweren soll.

Der Städte- und der Gemeindeverband sowie der VCS kritisieren die Vorlage scharf. Sie schliessen eine Volksinitiative nicht aus, sollte die Verordnung in der vorliegenden Form inkraftgesetzt werden.

Der Vorschlag geht nun in die Vernehmlassung bis zum 5. Dezember 2025. Mehr anzeigen

Offiziell geht es um so sperrige Konstrukte wie die Hierarchie des Strassennetzes und die Autonomie der Gemeinden. Auf dem Asphalt der Tatsachen geht es um Tempo 30, ein Thema, das weit mehr als eine Verkehrsregel ist.

Diese Woche hat der Bundesrat seine Antwort auf die Motion des FDP-Nationalrats Peter Schilliger publiziert. Diese verlangte, dass Tempo-30-Zonen auf verkehrsorientierten Strassen innerorts nur noch in Ausnahmen bewilligt werden dürften. So werde die Hierarchie des Strassennetzes gewahrt.

Die Gegner der Vorlage, allen voran der Schweizerische Städteverband SSV und der Schweizerische Gemeindeverband, die in dieser Sache gemeinsam auftreten, kritisierten, dass damit der Bund in die Autonomie der Gemeinden eingreife. blue News hat darüber berichtet.

Städte: Angriff auf die Gemeinde-Autonomie

Der Verordnungsentwurf, den der Bundesrat jetzt in die Vernehmlassung schickt, ist weniger scharf als die Motion Schilliger. Der TCS lobt diesen denn auch als zielgerichtet und massvoll.

Ganz anders sehen die Befürworter*innen von Tempo-30-Zonen auch auf verkehrsreichen Strassen innerorts. SSV und SGV sehen die abgeschwächte Variante als Verletzung der Gemeinde-Autonomie. SGV-Direktorin Claudia Kratochvil-Hametner schiebt nach, dass der Verband weder Befürworter noch Gegner von Tempo 30 sei, sondern den Entscheid über Tempolimits in der Kompetenz der Gemeinden halten wolle.

Monika Litscher, Direktorin des SSV, ergänzt im Gespräch mit blue News: «Nicht nur die Gemeinden werden in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt, sondern auch die Kantone, die Tempo 30 auf Kantonsstrassen bisher bewilligt haben.»

Auch der VCS läuft gegen den Vorschlag des Bundesrates Sturm. Auf seiner Website hat er einen Protestbrief publiziert, den die Anhänger*innen von Tempo 30 unterzeichnen können und der dem Bundesrat im Sinne Petition zugestellt wird. Dort wird der Verordnungsentwurf als «Tempo-30-Verbot der Autolobby» bezeichnet.

Noch ist nichts entschieden

Noch ist die Verordnung nicht in Kraft, sondern geht jetzt an die Kantone, Parteien und zahlreiche Verbände und Organisationen zur Vernehmlassung.

Sowohl SSV/SGV als auch VCS erklären blue News, dass sie ihre Position jetzt in die Vernehmlassung einbringen werden. Diese läuft bis am 5. Dezember 2025.

Monika Litscher vom SSV ist überzeugt, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist: «Wir gehen davon aus, dass wir gehört werden und der Widerstand gegen diesen Eingriff in die Autonomie der Gemeinden und Kantone gross sein wird.»

Fakt ist, dass die Städte und die weiteren Gemeinden Tempo-30-Zonen auf Kantonsstrassen durch den Kanton bewilligen lassen müssen. Das bedeutet, dass die Abschnitte mit Höchstgeschwindigkeit 30 km/h keinem Alleingang der Städte entspringen, sondern immer in Absprache mit dem Kanton realisiert werden. «Zudem haben auch viele Landgemeinden Tempo 30 auf ihren Durchgangsstrassen eingeführt», betont Litscher.

Kommt eine Volksinitiative für Tempo 30?

Klar ist aber auch, dass Tempo 30 gerade in der Auto fahrenden Bevölkerung auf einigen Widerstand stösst. Und dieser ist in Parteien und Verbänden gespiegelt, die schon der Motion Schilliger positiv gegenüberstanden. Unterstützt wurde diese von Mitgliedern der SVP, Mitte und natürlich Schilligers Partei, der FDP.

Das Schaffen von Tempo-30-Zonen auf verkehrsorientierten Strassen ist in einer Verordnung geregelt und wird nun auch in einer solchen präzisiert. Das bringt es mit sich, dass kein Referendum ergriffen werden kann.

Sollte die Einschränkung von Tempo-30-Zonen wie vom Bundesrat vorgeschlagen in Kraft treten, bliebe nur eine Initiative. «Je nach Ausgang könnte eine Initiative ein Thema sein», lässt VCS Co-Präsidentin Jelena Filipovic gegenüber blue News durchblicken.

Claudia Kratochvil-Hametner Direktorin des SGV erklärt: «Wir warten ab, welche Konsequenzen der Bundesrat aus den Vernehmlassungs-Antworten zieht, und behalten uns danach weitere Schritte vor.»

Dabei wäre ein Kampf zwischen Städten und Landgebieten zu erwarten, möglich wäre eine Mehrheit der Stimmen für Tempo 30, aber ein Ständemehr dagegen. Das sieht Jelena Filipovic anders: «Jene, die Tempo 30 aus ihrem Wohnumfeld kennen, möchten um keinen Preis zurück zum alten Temporegime. Und viele andere fordern schon lange Tempo 30 und fühlen sich jetzt vor den Kopf gestossen – auch viele Menschen in ländlichen Gemeinden. Insofern würden wir die Chancen als durchaus intakt beurteilen.»

Bürgerliche zufrieden mit Vorschlag des Bundesrats

Natürlich gibt es auch Akteure, die glücklich sind mit dem Entwurf des Bundesrats. Stellvertretend für die FDP sagt Motionär Schilliger zum «Tages-Anzeiger», diese Regelung verhindere eine allgemeine Einführung von Tempo 30 in Städten. Ein generelles Verbot habe er nie gefordert.

Die SVP, deren Bundesrat Rösti treibende Kraft hinter dem Verordnungsentwurf ist, hat sich nicht geäussert. Aufgrund früherer Stellungnahmen ist davon auszugehen, dass die SVP auch eine stärkere Einschränkung von Tempo 30 befürworten würde. In mehreren Kantonen setzt sie sich gegen neue Tempo-30-Zonen ein.

Sicher ist, die Diskussion darum, wer Tempo-30-Zonen einführen darf und welche Regeln dafür gelten, wird so schnell nicht abreissen. Nächster Termin ist der 5. Dezember, wenn die Vernehmlassung endet. Wann die neue Verordnung in Kraft tritt, ist offen.

