  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kampf gegen Wohnungsknappheit Bundesrat plant Eingriff ins Baurecht

Sven Ziegler

22.4.2026

Beim Wohnungsbau soll es deutlich schneller vorangehen. 
Beim Wohnungsbau soll es deutlich schneller vorangehen. 
Patrick Pleul/dpa

Der Bundesrat will den Wohnungsbau beschleunigen – und nimmt dafür Einsprachen ins Visier. Geplant sind Einschränkungen für Privatpersonen und mehr Gewicht für Bauprojekte von «nationalem Interesse».

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

22.04.2026, 11:29

22.04.2026, 11:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat will Einsprachen gegen Bauprojekte einschränken, um den Wohnungsbau zu beschleunigen.
  • Wohnbau soll als «nationales Interesse» stärker gewichtet werden – etwa gegenüber Denkmal- oder Ortsbildschutz.
  • Kritiker dürften darin einen Eingriff in den Rechtsschutz sehen, während der Bund den Druck wegen Wohnungsknappheit erhöht.
Mehr anzeigen

Der Bundesrat will den Wohnungsbau in der Schweiz beschleunigen – und greift dabei ein heikles Thema an: Einsprachen von Privatpersonen. Wie aus einem am Mittwoch verabschiedeten Bericht hervorgeht, prüft die Regierung mehrere Massnahmen, um langwierige Planungs- und Baubewilligungsverfahren zu verkürzen.

Im Zentrum steht die Idee, die Beschwerdemöglichkeiten vor Bundesgericht einzuschränken. Konkret wird geprüft, ob Privatpersonen künftig weniger häufig oder nur noch mit begrenzten Argumenten gegen Bauprojekte vorgehen können. Gleichzeitig sollen missbräuchliche Einsprachen stärker sanktioniert werden – etwa indem Verfahrenskosten den Einsprechenden auferlegt werden.

Hintergrund ist die anhaltende Wohnungsknappheit. Zwar werden die meisten Bauverfahren laut Bundesrat innerhalb angemessener Frist abgeschlossen. Doch einzelne Projekte verzögern sich erheblich – häufig wegen Einsprachen und Rekursen. Diese könnten Bauvorhaben nicht nur bremsen, sondern teilweise ganz verhindern.

Einfluss der Regierung begrenzt

Ein zentraler Hebel soll deshalb im Raumplanungsrecht angesetzt werden. Der Bundesrat will den Wohnungsbau im Zusammenhang mit der sogenannten Innenentwicklung – also der Verdichtung bestehender Siedlungen – als nationales Interesse verankern. Das hätte konkrete Folgen: In Konflikten mit anderen Anliegen wie Denkmal- oder Ortsbildschutz könnten Wohnbauprojekte künftig stärker gewichtet werden.

Gleichzeitig macht die Regierung klar, dass ihr Einfluss begrenzt ist. Planungs- und Baubewilligungsverfahren liegen in der Verantwortung der Kantone. Der Bund kann weder verbindliche Fristen festlegen noch digitale Verfahren vorschreiben. Dennoch empfiehlt er den Kantonen, genau solche Instrumente einzuführen, um Prozesse effizienter zu gestalten.

Eigenheime sind unterbelegt. Jetzt nimmt der Bund die Häuser der Babyboomer ins Visier

Eigenheime sind unterbelegtJetzt nimmt der Bund die Häuser der Babyboomer ins Visier

Ein weiteres Problem sieht der Bundesrat im immer komplexeren Baurecht. Viele Baugesuche seien unvollständig oder qualitativ ungenügend, was zu Verzögerungen führe. Künftig sollen Projekte deshalb erst publiziert werden, wenn sie vollständig eingereicht sind. Zudem wird auf personelle Engpässe bei Bewilligungsbehörden hingewiesen, die zunehmend komplexe Dossiers bearbeiten müssen.

Wenig Spielraum sieht die Regierung hingegen bei der Idee, generelle Gebühren für Einsprachen einzuführen. Der Zugang zum Rechtsschutz solle weiterhin allen offenstehen und dürfe nicht von finanziellen Möglichkeiten abhängen.

Die vorgeschlagenen Massnahmen sind Teil des Aktionsplans gegen die Wohnungsknappheit und basieren auf mehreren parlamentarischen Vorstössen. Bis Ende 2026 soll das zuständige Departement UVEK eine konkrete Vorlage in die Vernehmlassung schicken.

Mehr aus der Schweiz

Mysteriöse Baustelle. Baut sich Roger Federer heimlich eine Luxus-Halle am Obersee?

Mysteriöse BaustelleBaut sich Roger Federer heimlich eine Luxus-Halle am Obersee?

Seit 5 Jahren vermisst. Was ist mit Luca passiert? Luzerner Polizei rollt Fall neu auf

Seit 5 Jahren vermisstWas ist mit Luca passiert? Luzerner Polizei rollt Fall neu auf

Mit Ansprache von Parmelin. Der Bundesrat hält Sitzung in Estavayer-le-Lac FR ab

Mit Ansprache von ParmelinDer Bundesrat hält Sitzung in Estavayer-le-Lac FR ab

Meistgelesen

Trump schimpft erneut: «Die Schweizer sagen: ‹Oh ja, wir sind klein und brilliant›»
Wal-Tierärztin nach Notoperation im Koma +++ Wieder Menschen am Wal
Was ist mit Luca passiert? Luzerner Polizei rollt Fall neu auf
Annalena Baerbock überrascht mit Auftritt in US-Satiresendung
Warum Bundesrat Jans gerade sehr oft über «Brücken» redet