Beim Wohnungsbau soll es deutlich schneller vorangehen. Patrick Pleul/dpa

Der Bundesrat will den Wohnungsbau beschleunigen – und nimmt dafür Einsprachen ins Visier. Geplant sind Einschränkungen für Privatpersonen und mehr Gewicht für Bauprojekte von «nationalem Interesse».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bundesrat will Einsprachen gegen Bauprojekte einschränken, um den Wohnungsbau zu beschleunigen.

Wohnbau soll als «nationales Interesse» stärker gewichtet werden – etwa gegenüber Denkmal- oder Ortsbildschutz.

Kritiker dürften darin einen Eingriff in den Rechtsschutz sehen, während der Bund den Druck wegen Wohnungsknappheit erhöht. Mehr anzeigen

Der Bundesrat will den Wohnungsbau in der Schweiz beschleunigen – und greift dabei ein heikles Thema an: Einsprachen von Privatpersonen. Wie aus einem am Mittwoch verabschiedeten Bericht hervorgeht, prüft die Regierung mehrere Massnahmen, um langwierige Planungs- und Baubewilligungsverfahren zu verkürzen.

Im Zentrum steht die Idee, die Beschwerdemöglichkeiten vor Bundesgericht einzuschränken. Konkret wird geprüft, ob Privatpersonen künftig weniger häufig oder nur noch mit begrenzten Argumenten gegen Bauprojekte vorgehen können. Gleichzeitig sollen missbräuchliche Einsprachen stärker sanktioniert werden – etwa indem Verfahrenskosten den Einsprechenden auferlegt werden.

Hintergrund ist die anhaltende Wohnungsknappheit. Zwar werden die meisten Bauverfahren laut Bundesrat innerhalb angemessener Frist abgeschlossen. Doch einzelne Projekte verzögern sich erheblich – häufig wegen Einsprachen und Rekursen. Diese könnten Bauvorhaben nicht nur bremsen, sondern teilweise ganz verhindern.

Einfluss der Regierung begrenzt

Ein zentraler Hebel soll deshalb im Raumplanungsrecht angesetzt werden. Der Bundesrat will den Wohnungsbau im Zusammenhang mit der sogenannten Innenentwicklung – also der Verdichtung bestehender Siedlungen – als nationales Interesse verankern. Das hätte konkrete Folgen: In Konflikten mit anderen Anliegen wie Denkmal- oder Ortsbildschutz könnten Wohnbauprojekte künftig stärker gewichtet werden.

Gleichzeitig macht die Regierung klar, dass ihr Einfluss begrenzt ist. Planungs- und Baubewilligungsverfahren liegen in der Verantwortung der Kantone. Der Bund kann weder verbindliche Fristen festlegen noch digitale Verfahren vorschreiben. Dennoch empfiehlt er den Kantonen, genau solche Instrumente einzuführen, um Prozesse effizienter zu gestalten.

Ein weiteres Problem sieht der Bundesrat im immer komplexeren Baurecht. Viele Baugesuche seien unvollständig oder qualitativ ungenügend, was zu Verzögerungen führe. Künftig sollen Projekte deshalb erst publiziert werden, wenn sie vollständig eingereicht sind. Zudem wird auf personelle Engpässe bei Bewilligungsbehörden hingewiesen, die zunehmend komplexe Dossiers bearbeiten müssen.

Wenig Spielraum sieht die Regierung hingegen bei der Idee, generelle Gebühren für Einsprachen einzuführen. Der Zugang zum Rechtsschutz solle weiterhin allen offenstehen und dürfe nicht von finanziellen Möglichkeiten abhängen.

Die vorgeschlagenen Massnahmen sind Teil des Aktionsplans gegen die Wohnungsknappheit und basieren auf mehreren parlamentarischen Vorstössen. Bis Ende 2026 soll das zuständige Departement UVEK eine konkrete Vorlage in die Vernehmlassung schicken.