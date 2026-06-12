Der Bundesrat will den Unterricht einer zweiten Landessprache stärker im Gesetz verankern. Er reagiert damit auf Bestrebungen in einzelnen Kantonen, eine Landessprache als Fremdsprache aus der Primarschule zu streichen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bundesrat hat am 12. Juni 2026 die Vernehmlassung zur Änderung des Sprachengesetzes eröffnet.

Zur Diskussion stehen zwei Varianten für den Unterricht der Landessprachen in der obligatorischen Schule.

Die Vorlage wird hinfällig, wenn die Kantone an ihrer bisherigen Sprachenstrategie festhalten. Mehr anzeigen

Jetzt knallts im Sprachenstreit: Der Bundesrat hat genug. Weil immer mehr Kantone das Frühfranzösisch aus der Primarschule kippen wollen, greift die Landesregierung mit einem neuen Gesetzevorschlag durch. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (SP) stellte den Vorschlag am Freitag vor.

Worum gehts? Seit über 20 Jahren gilt in der Schweiz eine Abmachung der Kantone: Alle Kinder lernen in der Schule zwei Fremdsprachen – eine Landessprache und Englisch.

Doch diese Abmachung wackelt. In mehreren Kantonen steht die zweite Landessprache – meist Französisch – in der Primarschule auf der Kippe. Letztes Jahr beschlossen Zürich, St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden, das Frühfranzösisch zu streichen. Die Kinder dort sollen erst in der Oberstufe damit starten.

Das will der Bundesrat nicht hinnehmen. Sein Gesetzesentwurf liegt in zwei Varianten vor.

Variante 1: Die erste Fremdsprache muss spätestens ab der 3. Klasse unterrichtet werden, die zweite spätestens ab der 5. Klasse. Und: Am Ende der Schulzeit müssen die Jugendlichen die zweite Landessprache gleich gut können wie Englisch.

Variante 2: Die zweite Landessprache muss in der Primarschule starten und bis zum Schluss der obligatorischen Schulzeit dauern. Wann genau und wie – das dürften die Kantone weiterhin selbst bestimmen. Mehr anzeigen

Bis am 5. Oktober 2026 darf sich jede und jeder schriftlich zu den Vorschlägen äussern. Danach geht das Gesetz ins Parlament.

Pikant: Der Bundesrat lässt den Kantonen ein Hintertürchen offen. Krebsen die Abweichler zurück und halten sich wieder an die gemeinsame Strategie, verzichtet er auf das Gesetz.

Tun sie es nicht, sieht sich die Regierung zum Eingreifen gezwungen – die Bundesverfassung verlange das, wenn «Kantone sich nicht auf ein verfassungskonformes Vorgehen verständigen können».

Video aus dem Ressort