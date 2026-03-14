Bundesrat hat sich entschieden: Zwischen USA/Israel und Iran herrscht «Krieg»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Nach 2 Wochen? Gratuliere» Bundesrat hat sich entschieden: Zwischen USA/Israel und Iran herrscht «Krieg»

Petar Marjanović

14.3.2026

Cédric Wermuth in Arena zu Iran-Krieg

Cédric Wermuth in Arena zu Iran-Krieg

14.03.2026

Die Schweiz zieht die Neutralitätskarte: Der Bundesrat nennt die Lage im Iran jetzt offiziell Krieg. Damit erklärt er auch die USA und Israel zu Kriegsparteien – mit Konsequenzen bis in den Schweizer Luftraum.

Petar Marjanović

14.03.2026, 07:44

14.03.2026, 09:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat stuft die Lage im Iran neu als Krieg ein – damit gelten auch die USA und Israel offiziell als Kriegsparteien.
  • Laut Neutralitätsrecht stoppt die Schweiz nun Waffenexporte und US-Überflüge.
  • Der Entscheid sorgt für Reaktionen: SP kritisiert Zögern, FDP und SVP verteidigen das Abwarten.
Mehr anzeigen

Seit Freitag spricht der Schweizer Bundesrat offiziell von einem «Krieg» im Iran. Zuerst hatte das SRF darüber berichtet. Der Entscheid hat Gewicht – denn damit gelten nun nicht nur Iran und Israel, sondern auch die USA für die offizielle Schweiz als «Kriegspartei».

Bundesratssprecherin Nicole Lamon erklärte am Freitag: «Zwischen USA/Israel und Iran herrscht Krieg.» Die Intensität und Dauer der Kampfhandlungen erfüllten die Voraussetzungen für diese Einstufung.

Mit dem Beschluss treten nun verschiedene Mechanismen des Neutralitätsrechts in Kraft. So dürfen keine Waffenexporte mehr bewilligt werden. Auch US-Militärflugzeuge dürfen den Schweizer Luftraum nicht mehr überqueren. Laut SRF führt eine der direkten Flugrouten von den USA in den Iran teilweise über die Schweiz – das US-Militär müsse sich also umstellen. Aussenminister Ignazio Cassis bestätigte, dass bereits zwei US-Überflugsgesuche abgelehnt wurden.

Anfang Woche wars noch ein «Konflikt»

Noch zu Wochenbeginn hatte die Regierung die Lage anders eingeschätzt. Am Montag sprach Cassis in der Fragestunde des Parlaments auf eine Anfrage von SP-Nationalrat Fabian Molina lediglich von einem «Konflikt».

Der Kurswechsel sorgt für Reaktionen: SP-Co-Präsident Cédric Wermuth zeigte sich in der «Arena» am Freitagabend wenig beeindruckt: «Nach zwei Wochen? Gratulation. Das war kein heroischer Schrei des Bundesrats.» Er wirft der Regierung vor, zu spät gehandelt zu haben: «Den Kriegsmaterial-Export in die USA hätte man längst stoppen müssen.»

Marianne Binder zu Iran-Krieg in Arena

Marianne Binder zu Iran-Krieg in Arena

14.03.2026

FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher verteidigte das Abwarten: Ex-Präsident Donald Trump habe den «Blitzkrieg» auch schon wieder für beendet erklärt. Angesichts der unsicheren Lage sei es richtig gewesen, den Entscheid sorgfältig vorzubereiten – schliesslich gehe es um Fragen des Neutralitätsrechts.

Auch SVP-Präsident Marcel Dettling erinnerte daran, dass zunächst Unklarheit geherrscht habe, was die Einstufung konkret bedeute: «Jetzt hat die Verwaltung klargestellt: Nach Neutralitätsrecht gibt es keine Waffen für kriegsführende Parteien. Das ist allen bewusst.»

Gleichzeitig betonen FDP und SVP, dass der Entscheid spürbare Folgen für die Rüstungsindustrie haben könnte. Vincenz-Stauffacher sagt: «Wir haben ein Interesse an einer starken Rüstungswirtschaft.» Und Dettling ergänzt: «Unsere Rüstungsindustrie produziert Waffen zur Verteidigung der Schweiz. Damit trägt sie zu unserem Schutz bei.»

Meistgelesen

Bundesrat hat sich entschieden: Zwischen USA/Israel und Iran herrscht «Krieg»
USA greifen iranische Öl-Insel an ++ Hohes Kopfgeld auf Chamenei ausgesetzt
Bund will Volk ans Portemonnaie – viele Senioren betroffen
Die SRF-Reporterin, die den Skistars die besten Antworten entlockt
Fürst Albert von Thurn und Taxis stürzt bei Rallye 50 Meter in die Tiefe