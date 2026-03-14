Bundesrat hat sich entschieden: Zwischen USA/Israel und Iran herrscht «Krieg»

Cédric Wermuth in Arena zu Iran-Krieg 14.03.2026

Die Schweiz zieht die Neutralitätskarte: Der Bundesrat nennt die Lage im Iran jetzt offiziell Krieg. Damit erklärt er auch die USA und Israel zu Kriegsparteien – mit Konsequenzen bis in den Schweizer Luftraum.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bundesrat stuft die Lage im Iran neu als Krieg ein – damit gelten auch die USA und Israel offiziell als Kriegsparteien.

Laut Neutralitätsrecht stoppt die Schweiz nun Waffenexporte und US-Überflüge.

Der Entscheid sorgt für Reaktionen: SP kritisiert Zögern, FDP und SVP verteidigen das Abwarten. Mehr anzeigen

Seit Freitag spricht der Schweizer Bundesrat offiziell von einem «Krieg» im Iran. Zuerst hatte das SRF darüber berichtet. Der Entscheid hat Gewicht – denn damit gelten nun nicht nur Iran und Israel, sondern auch die USA für die offizielle Schweiz als «Kriegspartei».

Bundesratssprecherin Nicole Lamon erklärte am Freitag: «Zwischen USA/Israel und Iran herrscht Krieg.» Die Intensität und Dauer der Kampfhandlungen erfüllten die Voraussetzungen für diese Einstufung.

Mit dem Beschluss treten nun verschiedene Mechanismen des Neutralitätsrechts in Kraft. So dürfen keine Waffenexporte mehr bewilligt werden. Auch US-Militärflugzeuge dürfen den Schweizer Luftraum nicht mehr überqueren. Laut SRF führt eine der direkten Flugrouten von den USA in den Iran teilweise über die Schweiz – das US-Militär müsse sich also umstellen. Aussenminister Ignazio Cassis bestätigte, dass bereits zwei US-Überflugsgesuche abgelehnt wurden.

Anfang Woche wars noch ein «Konflikt»

Noch zu Wochenbeginn hatte die Regierung die Lage anders eingeschätzt. Am Montag sprach Cassis in der Fragestunde des Parlaments auf eine Anfrage von SP-Nationalrat Fabian Molina lediglich von einem «Konflikt».

Der Kurswechsel sorgt für Reaktionen: SP-Co-Präsident Cédric Wermuth zeigte sich in der «Arena» am Freitagabend wenig beeindruckt: «Nach zwei Wochen? Gratulation. Das war kein heroischer Schrei des Bundesrats.» Er wirft der Regierung vor, zu spät gehandelt zu haben: «Den Kriegsmaterial-Export in die USA hätte man längst stoppen müssen.»

Marianne Binder zu Iran-Krieg in Arena 14.03.2026

FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher verteidigte das Abwarten: Ex-Präsident Donald Trump habe den «Blitzkrieg» auch schon wieder für beendet erklärt. Angesichts der unsicheren Lage sei es richtig gewesen, den Entscheid sorgfältig vorzubereiten – schliesslich gehe es um Fragen des Neutralitätsrechts.

Auch SVP-Präsident Marcel Dettling erinnerte daran, dass zunächst Unklarheit geherrscht habe, was die Einstufung konkret bedeute: «Jetzt hat die Verwaltung klargestellt: Nach Neutralitätsrecht gibt es keine Waffen für kriegsführende Parteien. Das ist allen bewusst.»

Gleichzeitig betonen FDP und SVP, dass der Entscheid spürbare Folgen für die Rüstungsindustrie haben könnte. Vincenz-Stauffacher sagt: «Wir haben ein Interesse an einer starken Rüstungswirtschaft.» Und Dettling ergänzt: «Unsere Rüstungsindustrie produziert Waffen zur Verteidigung der Schweiz. Damit trägt sie zu unserem Schutz bei.»